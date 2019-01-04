美国发旅游警示提醒国民·慎防中国任意禁离境 随着多名加拿大人在中国被扣捕，美国国务院周四更新旅游警示，提醒在中国的美国公民留意，指中国“任意执行当地法律”，又可实施“出境禁令”，禁止美国公民离开中国，有时将美国公民滞留当地多年，以强迫他们配合调查。

（美国．华盛顿/渥太华4日讯）随着多名加拿大人在中国被扣捕，美国国务院周四更新旅游警示，提醒在中国的美国公民留意，指中国“任意执行当地法律”，又可实施“出境禁令”，禁止美国公民离开中国，有时将美国公民滞留当地多年，以强迫他们配合调查。

广告

将中列第二级“提高警觉”

美国国务院去年1月22日发布的旅游警示，已将中国列为第二级“提高警觉”级别，周四更新的旅游警示维持对中国的有关级别，但特别提醒美国公民留意，中国在新疆维吾尔和西藏自治区会实施额外安全措施，并可以在短时间内实施宵禁和旅行限制。

国务院的警示指，中国的“任意执法”随时会禁示美国人出境及骚扰中美双重国籍持有者。

美国国务院表示，中国不承认双重国籍，拥有美中国籍和有中国血统的美国公民，在中国可能会受到更多审查和骚扰，美国大使馆亦可能受阻，无法提供领事协助。

声明指，中国政府强制使用出境禁令，以广泛的权力阻止美国公民离开中国，有时更将人拘留或软禁在中国多年，强迫他们参与中国政府的调查、协助当局解决民事纠纷、甚至藉此引诱其他人从海外回国。

声明指，很多情况下美国公民在尝试离开中国时才发现被禁出境，却没法知道禁令会持续多久，期间会受到骚扰和恐吓；又指美国公民被拘留后可能没法向领事馆求助，或得悉自己负上什么罪名，更可能因事件涉及“国家安全”而被延长审问和拘捕。美国公民或因传送有关中国政府的讯息而被拘留或驱逐。

广告

中国上月扣押两名加拿大人前外交官康明凯及商人斯帕沃，他们被指涉及的活动“危及中国安全”。一般人认为，这扣捕行动与加拿大因应美方要求而逮捕中国电讯巨擘华为高层孟晚舟有关。

另一方面，加拿大当局周四表示，自去年12月1日孟晚舟被扣留以来，共有13名加拿大人在华遭逮捕，其中8人已获释。

加拿大全国事务部发言人博鲁向法新社确认了有关数据，但不包括在香港被扣者。

这13人包括康明凯和斯帕沃，另一名加国女子麦克弗其后获释并返回加拿大。

广告

目前总共大约200名加拿大人，因涉嫌违法行为而遭中国拘留，并持续面临法律诉讼，而这数字近年来保持相对稳定。

相比之下，多达近900名加拿大人在美国面对类似情况。

针对中国被指拘捕13名加拿大人一事，中国司法部副部长刘振宇周五表示，“中国是法治国家，都是依法进行”，同时也会在处理过程中依法保护当事人的合法权利。

伊朗列高危“第四级”

大马列最安全

美国国务院的旅游警告共分四级，第一级的国家或地区被认为最为安全，其中包括香港、台湾、日本、韩国、新加坡、马来西亚及泰国等地。

与中国同在第二级名录的国家包括意大利、以色列、丹麦等。

俄罗斯、巴基斯坦、委内瑞拉等属第三级。

第四级国家则被列为最危险不宜前往，包括朝鲜、伊朗、伊拉克、阿富汗、叙利亚等。

美国旅游警告分4级

根据美国国务院的国外旅游风险表，共分为4级。

第一级为最低风险的“实施普通预防措施”；第二级为“提高警惕”；第三级为“重新考虑”；第四级为风险最高的“不要前往”，意味可能有生命危险，政府未必能在当地提供协助。