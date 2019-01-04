油盟拚救市．上月减产幅度2年最大 调查显示，油盟减产协议虽然本周才正式实施，但沙地阿拉伯刻意提前减产，利比亚则因最大油田被武装抗议团体占领产量减少。

（图：美联社）

（美国．纽约）石油输出国家组织（油盟）去年12月原油减产幅度为2017年元月以来最大，调查显示，油盟减产协议虽然本周才正式实施，但沙地阿拉伯刻意提前减产，利比亚则因最大油田被武装抗议团体占领产量减少。

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彭博资讯的调查资料显示，油盟上月每日减产53万桶，日产量为3,260万桶。沙地日产量减少42万桶至1,065万桶，能源部长法利赫表示本月还要进一步减产，实际减产量将大于减产协议的承诺。

油盟上个月同意在去年10月的产量基础上，减产80万桶石油/日，非成员国同意减产40万桶/日，两者合计减产120万桶，但各种迹象显示油盟自己知道这样的减产幅度，可能不足以平息市场对供过于求的忧虑。有鉴于此，沙地阿美前CEO预告，油盟一月可能减产约100万桶，甚至不排除最高减产120万桶的可能性，这不包含非成员国的减产配额。

阿联酋能源部长马兹鲁伊也暗示，为提振油价考虑扩大减产。他说12月达成的减产协议如果无法达成稳定油价效果，油盟还可再召开紧急会议因应。鉴于美国页岩油预料还将有一波大量供给，投资人持续关注石油输出国组织与伙伴国（油盟+）减产的程度是否足以缩减过剩供给，同时担心经济减速和美中贸易争端将伤及需求，导致原油库存继续膨胀。

尽管沙地上月已开始减产，油盟会员国要达成上月初所协商出来的减产目标，还有一大段路要走。11个油盟会员国承诺今年上半年的日产量要比去年10月的水准减少80万桶，非油盟会员的伙伴国则承诺产量日减40万桶。

伊拉克和阿联酋则是抢在减产实施前，上个月增产扩大出口，现在开始必须把产量拉回。

油盟+减产的利多，盖过中国经济成长减慢的利空冲击，纽约西德州中级原油2月期货涨1.1%至每桶47.06美元，伦敦布兰特3月原油期货涨1.7%，报每桶55.82美元。

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国际油市面临5不确定

国际油价2018年先涨后跌，震荡激烈。展望2019年虽仍面对诸多不确定因素，但专家普遍认为油价将相对平稳，但将面临五大不确定因素。

这些不确定因素中，首先是：1.美国产量能否继续超过预期。

2.油盟+元月起的减产行动能否有效抑制油市供给过剩、委内瑞拉是否持续减产及利比亚能否维持目前的高产量。

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3.全球成长减缓是否恶化或各国政府能否设法振兴经济。

4.美国制裁伊朗石油出口半年的“豁免期”于4月底届满后，是否将采取更严厉的制裁。

5.国际海洋组织（IMO）限制船舶排硫量规定付诸实施后，航运及炼油业的因应措施。

品浩经理人夏伦罗表示，美国页岩油有能力持续增产，威胁油盟+减产协定的效力，因此预料布兰特油价将渐趋稳定，油市将恢复低动荡环境。

国际能源总署（IEA）主管艾金森指出，油市存在种种不确定，但预料今年油价不会再激烈震荡。

美国油气业高管对前景信心降至负

美国达拉斯联邦储备银行公布的调查结果显示，美国油气业高层主管对前景的信心转为负值，为上次油价崩跌至低位以来首见。

这项高管信心调查指数从前季的47降至负10，为2016年初以来首次转为负值。当时美国原油价格挫跌至每桶26美元。

有逾半数高管表示，他们预期2019年资本支出会减少。

然高管预期美国原油价格2019年结束时报约每桶60美元，较当前价格上涨30%。

根据12月12-20日的调查，高管们以每桶50-64.99美元的价格来做规划。只有9%的受访者表示，他们以每桶价格不到50美元来规划。