玉兔二号月球车驶抵·月背留下首道印迹
玉兔二号月球车驶抵·月背留下首道印迹
（中国．北京4日讯）中国国家航天局周五凌晨公布，“嫦娥四号”着陆器与被命名为“玉兔二号”月球车的巡视器已于周四晚顺利分离，“玉兔二号”月球车驶抵月球背面，在月背留下人类探测器的第一道印迹。
“玉兔二号”月球车顺利驶抵月背表面后，着陆器上监视相机拍摄了“玉兔二号”在月背留下第一道痕迹的影像图，并由“鹊桥”中继星传回地面。
“嫦娥四号”于12月8日在西昌发射之后，经过约38万公里、26天的漫长飞行，周四早约10时15分，成功软着陆于月球背面。整个降落过程持续了约12分钟，全部由探测器自主完成，地球上没有做出任何干预，而“鹊桥”将着陆的画面传回到北京的指挥控制中心。
正面平坦背面崎岖不平
新华社引述中科院月球与深空探测总体部主任邹永廖说，月球正面和背面有很大差异，正面相对平坦，而背面崎岖不平，登陆难度大增；正面约60%都被月海玄武岩覆盖，而背面几乎都是高地斜长岩；月球背面的月壳最厚处达150公里，而正面厚度只有约60公里。
但上述现象的成因仍是个谜，有待“嫦娥四号”帮助解开。
月背没有地球无线电干扰
他说：“月球背面的岩石更加古老。如果我们能获取更古老的岩石类型等物质成份信息，对我们了解月球的化学成份演化过程会有很大的帮助。”
他表示，对月面的探测，将为人类重返月球以及未来探测器设计等提供重要帮助。
月球背面没有地球无线电干扰，有利天文观测，英国广播公司（BBC）报道，今次“嫦娥四号”搭载的低频射电探测器，将为未来中国在月球设立天文射电望远镜作好准备。
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