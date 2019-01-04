玉兔二号月球车驶抵·月背留下首道印迹 中国国家航天局周五凌晨公布，“嫦娥四号”着陆器与被命名为“玉兔二号”月球车的巡视器已于周四晚顺利分离，“玉兔二号”月球车驶抵月球背面，在月背留下人类探测器的第一道印迹。

图为嫦娥四号着陆器上监视相机拍摄的玉兔二号在月背留下第一道痕迹的影像图，这一历史画面也通过“鹊桥”中继星顺利传回地面。（图：新华社）

（中国．北京4日讯）中国国家航天局周五凌晨公布，“嫦娥四号”着陆器与被命名为“玉兔二号”月球车的巡视器已于周四晚顺利分离，“玉兔二号”月球车驶抵月球背面，在月背留下人类探测器的第一道印迹。

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“玉兔二号”月球车顺利驶抵月背表面后，着陆器上监视相机拍摄了“玉兔二号”在月背留下第一道痕迹的影像图，并由“鹊桥”中继星传回地面。

“嫦娥四号”于12月8日在西昌发射之后，经过约38万公里、26天的漫长飞行，周四早约10时15分，成功软着陆于月球背面。整个降落过程持续了约12分钟，全部由探测器自主完成，地球上没有做出任何干预，而“鹊桥”将着陆的画面传回到北京的指挥控制中心。

正面平坦背面崎岖不平

新华社引述中科院月球与深空探测总体部主任邹永廖说，月球正面和背面有很大差异，正面相对平坦，而背面崎岖不平，登陆难度大增；正面约60%都被月海玄武岩覆盖，而背面几乎都是高地斜长岩；月球背面的月壳最厚处达150公里，而正面厚度只有约60公里。

但上述现象的成因仍是个谜，有待“嫦娥四号”帮助解开。

月背没有地球无线电干扰

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他说：“月球背面的岩石更加古老。如果我们能获取更古老的岩石类型等物质成份信息，对我们了解月球的化学成份演化过程会有很大的帮助。”

他表示，对月面的探测，将为人类重返月球以及未来探测器设计等提供重要帮助。

月球背面没有地球无线电干扰，有利天文观测，英国广播公司（BBC）报道，今次“嫦娥四号”搭载的低频射电探测器，将为未来中国在月球设立天文射电望远镜作好准备。