全球未来就业前景：你会被机器人抢走饭碗？ 为人父母，总对孩子的未来操心，尤其是如何规划子女教育？让他们从容面对未来各种挑战，更是许多父母头疼的问题：未来的就业环境会变成怎么样？你目前从事的行业在未来几年是否“安全”？而你孩子未来想投身的职业会否被淘汰，成为时代不断进步的“牺牲品”？

为人父母，总对孩子的未来操心，尤其是如何规划子女教育？让他们从容面对未来各种挑战，更是许多父母头疼的问题：未来的就业环境会变成怎么样？你目前从事的行业在未来几年是否“安全”？而你孩子未来想投身的职业会否被淘汰，成为时代不断进步的“牺牲品”？

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在进一步探讨未来的就业趋势以前，先看看我们目前身处在怎样的一个科技年代。

从无人商店、无人餐厅，到近期在中日两国新张营业的无人酒店；国内越来越多超市推行无人收银柜台，让顾客自行付款；在机场办理登机手续抑或行李寄舱，全程都由机器代为处理；Siri技术不断与时并进，与人的互动越来越真实，其敏感度也提升到即使与手机距离5米之遥，它还是能够辨识出你的声音；还有复制功力近乎以假乱真的3D打印技术......这些例子只是冰山一角，但却足以说明这科技时代的部份面貌。

从数据看全球未来就业趋势

这时候你也许会问，即使科技发展迅速，也不表示目前存在的工作岗位或角色在未来的日子里会被取代。真的是这样吗？世界经济论坛所发布的《未来就业报告2018》指出，当中的3大重点和一些数据也许能给你启发，让你为未来做准备。首先需要说明，这份报告针对全球300多家公司、各个行业的人力资源官员、战略主管和首席执行员所进行的调查。受访者代表超过1500万名员工和20多个总计占据全球经济70%的先进国家与新兴经济体，其调查结果具有一定的代表性。

重点一：2025年一半的工作将被机器取代



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报告显示，目前机器可以完成的任务占据现今工作的29%，这数字直到2022年预计将提升至42%，而到了2025年，数字将进一步攀升至52%。换言之，再多7年的时间，人类超过一半的工作将会完全自动化，由机器代为完成。为了迎合这未来趋势，不少公司或企业在进行未来规划时，都已开始将自动化技术纳入重要考量当中，并且将更多的资源投放其中。

重点二：汽车、航天与供应链工业受机器人冲击大

报告显示，高速宽频、人工智能技术、大数据分析以及云端科技的不断推进，都将影响不少公司在2018至2022年期间采用更多的新科技，当中就包括采用犹如科幻电影中出现，取代人手完成各种任务的机器人。报告将机器人分成四大类别，包括人形机器人、固定机器人、空中与水底机器人，以及非人形陆地机器人。到了2022年，固定机器人被公司采用的比率为37%，这预测将对汽车、航天与供应链工业造成53%的影响，而同样的这三个工业也将面临非人形陆地机器人的正面冲击，高达33%的采用率预料将对当中42%的员工造成影响。至于空中与水底机器人方面，19%的采用率预测将对石油与天然气行业造成过半（52%）的影响。

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重点三：2022年7500万份工作将被淘汰

根据报告，自动化技术与人工智能技术的发展到了2022年将取代7500万份现有的工作，其中将被取代的10大职业包括负责输入数据或进行各类文书工作的书记、会计与稽查师、工厂员工以及操作经理等等。当然，该报告也同时指出，随着公司重新规划机器与人类的分工，另有1.33亿份新工作将应运而生，也就是说到了2022年，净增的新工作岗位多达5800万份，当中最“吃香”的10大新工作包括，数据分析与科学家、人工智能与机械学习、市场与营销、以及大数据方面的专才等等。

颜木欣：科技相关职业国内继续“吃香”

从宏观的角度看过了全球未来的就业趋势后，国内的情况又是如何呢？招聘网站Jobstreet.com大马区域经理颜木欣认为，当环境随着科技的进步而变迁，大马人对于“职业”的定义逐渐跳出传统，也出现了越来越多的新工作。

颜木欣表示，一些跟科技有关的工作在国内日益“吃香”。他解释，这是因为科技这一块未来还会是主要驱动社会前进和经济的最大载体，特别是目前还在迈向高科技发展的马来西亚。为了应对第四次工业革命的冲击，很多公司开始重视电子转型以提升竞争力，他们希望员工除了适应力强，也要有创意和有能力协助扩大公司的版图，因此就业市场出现了一个需求，那就是不止是可以把工作完成，而是也能创意思考，分析进而提供策略性意见的职业，数据分析员和使用者体验开发员（UX Developer）就是其中的例子。

放眼未来几年的就业环境，他不建议投身于一些非常传统的工作，特别是一些正在迈向或已经自动化的工作，因为机器必定会比人手做得更好。他以制造或生产线的员工为例，他们面临的挑战就是机器做得更好，做得更快，可是这并不意味着这些员工只能坐以待毙或转行，反而他们可以换个思维去找出路，例如学习如何去管理机器，如何找出生产线所面对各种问题和提供解决方案等等。

此外，现代人对于职业的定义相较于过去也有所不同。过去老一辈也许会在意某个工作的职衔，例如成为律师或医生，这类的职业光是职衔就成为很多人的梦想。可是现今除了Z世代，来自X和Y世代的父母也都更注重于职业的内容，例如考量有关职业能否让他们一展所长。因此，现代人对于新职业的接受度也相对更加开放。

他表示，现今大部份的毕业生基本上都对当下和未来的科技趋势有一定的掌握，除了是他们自发性的努力以外，父母所扮演的角色也举足轻重。也是两个孩子爸爸的他表示，除了要抱持开放的心态去看待孩子未来的工作，父母也该培养孩子拥有一样开放的心态去看待每一种工作，因为你永远不懂未来还会出现怎样的新工作。此外，父母也要确保孩子对于未来的一些新科技拥有足够的接触，以及对于几个主要学科如科学、科技、工程和数学的基础要有一定程度的掌握。

除了一纸文凭，一些软性的技巧如合作精神、适应能力以及转换思维思考在未来的职场也占据很重要的位置。他强调，无论科技再怎么提高，人脑始终都是最好的“机器”，而人文元素在我们做一些决定时还是有很重要的作用，这些是机器目前还没办法取代人类的。当然，这些软性技巧目前也逐渐被一些大学或学院纳入课程纲要中，因此给予孩子意见，选一所好的大学或学院就读，也是作为父母能够为孩子未来就业前景所尽的努力。

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