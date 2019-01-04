韩国中行：必要时出手稳定市场 韩国中行将密切关注全球和当地金融市场，必要时将及时采取措施。

（韩国．首尔4日讯）韩国中行将密切关注全球和当地金融市场，必要时将及时采取措施。

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韩国中行官员周五稍早时召开会议，检视美国股市下挫对当地金融和外汇市场的影响。

此外，韩国财政部官员稍早时也召开会议讨论美国和欧洲股市近期下跌的影响。

财政部在一份声明中表示，对全球经济放缓的担忧，由于美中贸易争端的不确定性导致投资人士气不振，引发股市不稳定。

外储4036.9亿美元创新高

财政部官员预计全球股市将在一段时间内保持不稳定。

12月底外汇储备4036.9亿美元创纪录新高与此同时，中行公布，韩国12月底外汇储备增至4036.9亿美元，创纪录新高，11月底外汇储备为4029.9亿美元，这使得韩国缔造连续10年外汇储备增长的纪录。

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截至去年12月底，韩国外汇储备为4036.9亿美元，创历史新高。

中行就外汇储备增加的原因提到，由于美元走低，其他币种储备换算成美元的金额增加。

去年全年，韩国外汇储备增加144.2亿美元，增幅较前一年的181.7亿美元收窄。2008年年末，韩国外汇储备仅为2012亿美元，尔后连续10年增加，到去年年底扩至2倍。