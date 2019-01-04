日本平均睡眠时间全球最低 日本人工作勤奋全球皆知，工时长、压力大导致睡眠不足，可能赔上国家生产力。《朝日新闻》报道，日本民众平均睡眠时间7小时24分，是全球最低，睡眠不足导致生产力下降，让国家出现无形损失。

（日本．东京4日讯）日本人工作勤奋全球皆知，工时长、压力大导致睡眠不足，可能赔上国家生产力。《朝日新闻》报道，日本民众平均睡眠时间7小时24分，是全球最低，睡眠不足导致生产力下降，让国家出现无形损失。

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比较世界各国的平均睡眠时间，除了韩国（7小时42分）只比日本多18分钟，德国（8小时18分）、英国和法国（8小时30分）、美国（8小时48分）这些国家平均值皆较高。中国平均睡眠时间9小时，南美国家9小时12分最高。

如果以医师建议最少7小时睡眠来看，根据美国智库兰德研究所，世界大城市的30至50岁民众中，东京民众平均睡眠时间只有5小时59分，比纽约（6小时35分）、巴黎（6小时55分）、上海与斯德哥尔摩（皆7小时28分）还少得多。

日本社会鼓励上班族不眠不休为公司奉献，在昭和时期被视为美德，如今这项特质可能危及国家经济发展。根据估计，因睡眠不足导致工作表现下降与生产力降低，造成日本每年经济损失达15兆日圆（约5750亿令吉），约占日本国内生产总值（GDP）的2.92%。