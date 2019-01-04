关丹“天空之镜”·不逊爪雪沙沙兰渔村 关丹海边也可以拍摄“天空之镜”，景色丝毫不逊于瓜拉雪兰莪沙沙兰渔村外岛的“天空之镜”。

沙滩步行爱好者利用水中倒影拍摄天空之境的美丽图集。

（彭亨．关丹4日讯）关丹海边也可以拍摄“天空之镜”，景色丝毫不逊于瓜拉雪兰莪沙沙兰渔村外岛的“天空之镜”。

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关丹“天空之镜”是位于甘榜柏龄东靠近云顶度假村附近的海滩，该处的沙滩除了白绵绵之外，风景也非常的优美，可堪称关丹的世外桃源。

要拍摄天空之镜的民众可以到沙滩处的一个浅滩，利用海水倒影从水中镜的倒影，拍摄出天空之镜的美景。

外地民众如果要前往甘榜柏龄东海滩，可从直落尖不辣海滩往巴洛海边方向，在经过甘榜阿鲁端哈芝（Kampung Alur Tuan Haji），进入甘榜柏龄东，就可以看到海滩。

另外，如果不要驱车前往海滩，民众也可从直落尖不辣海滩，沿着前往第二直落尖不辣海滩直走至第三个海滩，该处就是甘榜柏龄东海滩，全程45分钟的步行。

民众也可在谷歌地图上以Kg Pelindung寻找地址即可。

柏灵东沙滩步行爱好者罗三发指出，他们一行沙滩步行爱好者，自步行到该海滩后，发现当地风景非常优美，尤其在浅滩上拍摄照片后，发现可以从水中的倒影到看自己，效果和沙沙兰渔村外岛的天空之镜，几乎是一模一样。

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他说，他们每周日下午4时在直落尖不辣海滩麦当劳集合，然后沿着沙滩一直步行至第二海滩和第三海滩（甘榜柏灵东海边）。

“但所有要拍摄天空之镜的图像，还是需要靠拍摄的角度，才能符合出天空之镜的主题。”

此外，该浅滩随时可拍摄，只有雨季封港天，不适合拍摄，其余的月份都可以任君拍摄。

居住在关丹一带的民众无需舟车劳顿到雪州拍摄天空之境。

只要利用角度就能拍出好的照片。

在白绵绵的沙滩上留下足迹。

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可在海边处重温儿时荡秋千的感觉。