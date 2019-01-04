财新12月中国服务业PMI．续升至53.9．半年高点 财新传媒和研究公司Markit公布，财新中国2018年12月份服务业采购经理人指数（PMI）微升至53.9，为六个月来最高，带动综合PMI微升，显示2018年底服务业经营活动增速可观。

（中国．北京4日讯）财新传媒和研究公司Markit公布，财新中国2018年12月份服务业采购经理人指数（PMI）微升至53.9，为六个月来最高，带动综合PMI微升，显示2018年底服务业经营活动增速可观。

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不过，此前公布的财新制造业PMI跌破50，拖累整体新订单表现，反映国内需求总体仍不够强劲。

12月中国综合PMI小幅上升0.3个点至52.2。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，尽管综合PMI指数新出口业务指数上升，但整体新订单指数下降，反映国内需求疲软。就业指数在收缩区间进一步下滑，意味着稳定就业面临越来越多的挑战，中央政府12月出台增加就业政策也在情理之中。

综合PMI的投入和产出价格指数均下滑，前者降至2017年5月以来最低，后者为2016年2月以来最低，且为19个月来首度跌破50。反映企业对未来一年经营前景的乐观度的经营预期指数有所上升，但仍在50下方。

较之综合PMI和此前公布的制造业PMI，服务业PMI在12月表现较好，服务业新接海外业务指数连续第三个月保持扩张，且升至半年高位，新业务指数总体环比仍略有下滑，但处于50上方，表明服务业需求稳定。

钟正生指出，服务业就业指数维持在50之上但小幅下滑，表明服务业的就业吸纳能力略有下降。服务提供商投入价格和收费价格指数均小幅上涨，经营预期指数也有所上升，反映出服务提供商对其前景的信心增强。

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2018年12月财新中国制造业PMI跌破荣枯线，为逾一年半来首次，其中新订单指数30个月来首度进入收缩区间，显示在外需疲软的同时内需也明显走弱，制造业去库存意愿增强，中国经济2019年将面临更大的下行压力。