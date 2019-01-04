“亚洲第一美”Clara闪嫁大2岁企业家·6日美国举行婚礼 33岁韩国女星Clara李成敏2014年时被美国杂志《MODE》评为“亚洲第一美”、“世界第二美”，美颜备受肯定。3日她宣布闪嫁大2岁的圈外美籍韩裔企业家男友，婚礼将于6日在美国举行，但只会邀请双方亲友出席。

Clara与老公的爱巢位于乐天世界塔。在她宣布闪婚后，她为婚纱杂志拍摄的写真亦同步公开。 （图：明报）

（首尔4日讯）33岁韩国女星Clara李成敏2014年时被美国杂志《MODE》评为“亚洲第一美”、“世界第二美”，美颜备受肯定。3日她宣布闪嫁大2岁的圈外美籍韩裔企业家男友，婚礼将于6日在美国举行，但只会邀请双方亲友出席。

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小俩口天价爱巢随着婚讯而曝光，据韩媒报道，Clara透露两人的爱巢位于首尔乐天世界塔的Signiel。Signiel是位于乐天世界塔42至71楼的高级住宅，售价为42亿至340亿韩圜（约1547万至1亿2526万令吉），为韩国最高级的住宅，可见两人的经济实力相当雄厚。

Clara因超高颜值而声名大噪，2015年时更因指控遭60岁社长性骚扰，却被反咬传比基尼照色诱对方而成为争议人物。发言人称，Clara的喜讯虽然来得有点突然，但强调她并非奉子成婚，希望外界能向一对新人送上祝福。

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（图：微博）

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