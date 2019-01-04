QE近尾声．11月欧元区企业和家庭扩大借贷 官方数据显示，欧元区企业和家庭2018年11月借贷总额加速增长。这项数据是欧洲中央银行（ECB）刺激经济措施的重要一环，11月是措施实行的倒数第二个月。

（德国．法兰克福4日讯）官方数据显示，欧元区企业和家庭2018年11月借贷总额加速增长。这项数据是欧洲中央银行（ECB）刺激经济措施的重要一环，11月是措施实行的倒数第二个月。

广告

欧洲中行公布的数据显示，2018年11月欧元区家庭借贷总额较2017年同月增加3.3%，企业借贷总额增加4.0%，双双较10月年增幅度高出0.1个百分点。

若计入保险商和年金基金等非银行金融机构的借贷，2018年11月欧元区总体民间信贷金额，经部份纯金融交易调整后，较2017年同月增加幅度持稳于3.3%。

中行官员和经济学家密切观察欧元区借贷成长速度，以窥探欧洲中行刺激措施对提振欧元区经济的效力。

欧洲中行理事会2018年12月同意结束大规模收购公债和企业债的措施。这项措施自2015年实行以来，收购资产总额累计达到2兆6000亿欧元。

这项“量化宽松”（QE）措施，目的为了将大量现金注入金融体系，再转为提供给企业和家庭的放贷，进而提振经济成长率，并驱使欧元区通货膨胀率朝欧洲中行的逼近2%目标迈进。