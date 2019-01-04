特朗普关税措施影响显现．美国12月ISM制造业2年新低 美国供应管理协会（ISM）公布调查报告指出，受到市场需求下滑及出口疲软影响，去年12月美国制造业指数下跌至54.1，创下2年来新低。

（图：美联社）

（美国．华盛顿4日讯）美国供应管理协会（ISM）公布调查报告指出，受到市场需求下滑及出口疲软影响，去年12月美国制造业指数下跌至54.1，创下2年来新低。

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指数跌至54.1

虽然供应管理协会的报告指出，美国工业仍在扩张成长，但分析师认为，去年12月制造业指数减缓，显示制造业活动明显低于先前趋势。

几个月来华尔街股市暴跌，因为投资人开始担心2019年经济成长放缓，甚至出现衰退，ISM制造业指数下跌的消息，更是加剧美股跌势。

2018年12月ISM制造业指数下跌至54.1，相较11月的59.3下滑5.2%，创下2016年11月以来新低。

这是自2008年10月经济陷入衰退困境以来的最大跌幅。ISM指数高于50表明制造业扩张，制造业约占美国经济的12%。

12月ISM新接订单指数下跌至51.1，相较11月的62.1下滑11%。

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ISM制造业调查委员会主席费奥瑞说：“我认为全球市场整体疲软，且我们受到部份出口的影响。”

ISM报告还指出，他们调查的18个产业中，有6个产业出现萎缩，其中包括金属制品业，这是因为美国总统特朗普发动贸易战而受到重创的产业。

特朗普政府对钢铝以及一系列中国产品征收进口关税，正在给制造商造成损害。运输设备制造商表示：“客户需求继续下降，因担忧经济和关税。”

机械制造商抱怨称，“美中两国间悬而未决关税问题引发了对我们制造业务成本和原材料采购战略的长期担忧”。电脑和电子产品制造商表示，“增长似乎已经停止”。

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美国总统特朗普辩称，这些关税是保护美国工业免受他所说的不公平外国竞争的必要措施。白宫的保护主义已经导致了与中国的贸易战，以及与欧盟、加拿大和墨西哥等其他贸易伙伴针锋相对的关税行动。

除了关税导致制造商投入成本增加外，美元走强、熟练工人短缺、财政刺激力度减弱以及中国等经济体增长放缓，也削弱了工厂活动。

劳动力市场保持强劲

尽管有经济增长放缓的迹象，但劳动力市场似乎仍保持强劲。ADP公布的全国就业报告显示，上月民间就业人口跳增27.1万人，11月为增加15.7万人。

过去，ADP报告在预测政府就业报告中民间就业情况方面的表现参差不齐，且上月就业人口激增是受季节性因素影响所致，可能夸大了就业市场的强劲程度。

不过，12月其他就业市场指标也很强劲，包括消费者对就业市场的看法。

根据路透对经济学家的调查，上月非农就业岗位料增加17.7万人，11月为增加15.5万人。预计失业率将稳定在3.7%的49年低点附近。

在劳动力市场处于或超过充份就业的情况下，由于雇主难以找到工人，就业增长速度正在放缓。就业增长放缓部份还归因于股市暴跌。

美国劳工部公布的第三份报告显示，截至12月29日当周，初请失业金人数增加1万人，经季节调整后为23.1万人。初请失业救济的人数已经连续三周增加。

在年终假期，申请失业金人数数据往往会有杂音。初请失业金人数四周移动均值上周下滑500人至218,750人。该指数被认为能更好地反应就业市场趋势，因其缓解了周与周之间的波动。

12月裁员人数增35.3%

美国企业2018年12月份裁员人数较去年同期增加，连续第五个月增加。

全球职业谘询机构Challenger,Gray and Christmas发布的数据显示，12月份美国企业计划裁员4万3884人，人数虽较前月减少17.31%，但是却较2017年同期上扬了有35.3%。

累计2018年全年度，美国企业宣布裁员的人数达到53万8659人，较2017年增加28.6%。