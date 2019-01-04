前女军医要让2女体验生活·卖屋举家穷游世界 英国苏格兰一名育有2女的前女军医热爱旅游体验人生，在退役后经营小童托管事业，惟她厌倦每日营役的生活，遂在前年决定卖掉房子。

麦克罗比一家分享旅途照片，其乐融融。（图：网络照）

（英国．伦敦4日讯）英国苏格兰一名育有2女的前女军医热爱旅游体验人生，在退役后经营小童托管事业，惟她厌倦每日营役的生活，遂在前年决定卖掉房子。

广告

一家四口穷游世界，预计今年10月回国，她希望让一对女儿从游历中认识这个世界。

“当我们回来后，总会有工作可做、有房子可买，所以还等什么？”来自邓迪市、33岁的麦克罗比早在18岁已曾游历欧洲4个月，辞去军医后还飞赴东南亚、美国和澳洲等地旅行。后来她遇上35岁的未婚夫赫斯洛普，并诞下现年6岁和2岁的女儿。不过即使有了家庭和事业，麦克罗比爱旅游的心从未熄灭。

厌倦了朝九晚五的生活后，麦克罗比决定卖了价值17万英镑（约88万令吉）的房屋，又卖车及节衣缩食，以筹集旅费。她表示，一家人以最便宜、最安全的方法旅行：“例如现在在哥斯达黎加，我们都搭乘当地巴士，如某些地方不建议搭巴士，则安排私人交通工具。”此外，他们也会尽量选择平价，甚至打工换免费住宿。

开展旅途一年多后，麦克罗比一家足迹遍及冰岛、葡萄牙、巴尔干半岛等地，目前仍身处南美。她坦言不会实质规划之后的旅程，会随心所欲，又称旅程的重点是让女儿学懂如何在成年后面对无奇不有的世界，而非在温室中坐井观天，“最好的学习方法就是出走，去体验生活。”