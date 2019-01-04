【暖势力】西藏送货缺氧死遗2子．“同行”代夫妇完成任务

（中国．河北4日讯）《北京青年报》报道，河北邢台市临西县倪庄村的30岁村民倪万辉，日前与妻子驾驶货车到西藏送货，却不幸于途中因缺氧双双身亡，遗下一对年幼儿子。

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两人本周二落葬当天，许多平生互不相识的“同行”，从中国各地赶到倪庄村送别他们；更有行家代两人完成送货到西藏的任务。

一对稚子则获当地政府救助，每人每月获发放700元人民币（约420令吉），直至年满18岁。

“生命禁区”路段出事

事发于本月27日上午，倪万辉夫妇在被称为“生命禁区”的青藏高原五道梁一处海拔4000多米的路段出事。

当时，有同行无法联络上两人，报警后，即开车赶到当地寻人，最后竟在货车中寻获两人的遗体，相信两人是因严重缺氧及体温过低死亡。据悉，五道梁天气多变，气候恶劣，很多大货车司机进入高原后都会有高原反应。

倪万辉家中有两名分别11及2岁的儿子。

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倪万辉生前不时在短片分享平台“快手”发布一些生活照片及影片，拥有33万粉丝。出事前一周，他才发布了大儿子过生日时吃蛋糕的短片。而倪万辉在快手发布的最后一段短片，则是夫妻出事前，疑因出现高原反应，在一商店购买樽装氧气后吸氧，以及在货车中戴鼻喉呼吸的画面，他还留言“青藏线不易跑”，该片至今已有超过900万点击。

本周二，倪万辉夫妇出殡，亲戚、朋友，乃至许多素未谋面的陌生人都赶到倪庄村为二人送行。刚刚过了11岁生日没多久的大儿子，穿着孝服在父母棺材前守了许久。

这对年幼的遗孤令网民心痛不已，至今已有逾1万人捐款，为他们筹得33万多元（约20万令吉）。

事发当日第一时间赶到现场救援的货车司机李艳明，与倪万辉是多年好友。李男指，他与倪万辉经常往返在西藏、新疆、四川、广东等省市之间，每次出门送货都按月计算。

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李艳明也育有两个孩子，“出门前从来不敢跟孩子说爸爸啥时候会回来，因为说不准，都是走到哪就是哪儿。”对好友的离世，李艳明充满了遗憾和难过。