特朗普释善意·首次现身白宫新闻简报室 美国总统特朗普周四释出善意，破天荒首次现身白宫新闻简报室，当着媒体说他会与民主党掌控的众议院找出合作领域，还大赞议长佩洛西，但仍不忘向国会要钱筑边墙。

（美国．华盛顿4日讯）美国总统特朗普周四释出善意，破天荒首次现身白宫新闻简报室，当着媒体说他会与民主党掌控的众议院找出合作领域，还大赞议长佩洛西，但仍不忘向国会要钱筑边墙。

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白宫发言人桑德斯在白宫新闻简报室介绍美国边界巡防队一支分队的巡逻人员出场后，宣布特朗普本人也来到现场。这是特朗普上任以来首度踏进白宫新闻简报室，面对他经常公开谴责的记者们。

他祝贺佩洛西被选为议长并说：“希望我们能一起合作，完成很多事情，像是基础建设等更多东西。我知道他们已经迫不及待了。”

但特朗普仍坚持当天开议的新国会需拨款筑边墙。

不允许记者提问

他告诉记者：“那道墙，你可以把它称为屏障，你可以随心所欲地称呼它，但基本上我们的国家需要保护。”他不允许记者提问。

美国广播公司新闻网（ABC News）报道，特朗普到白宫新闻简报室发表谈话的安排过于仓促，白宫是临时透过现场广播告诉记者们“5分钟后会有一场简报会”，弄得记者与摄影们一阵手忙脚乱。一名白宫高层官员透露，现身白宫新闻简报室是特朗普最后一刻才想出的点子。

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拿冰与火之歌宣传盖围墙

另外，特朗普在社群媒体Instagram，用热门电视节目《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）中的巨大冰冻长城，来推广自己具争议性的美墨边境围墙。

他上传一张海报，在上头用冰与火之歌标题字体写着“围墙将至”，还有特朗普及底部一排边境围栏的照片。