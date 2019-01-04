【暖势力】如同嫁女儿备“四点金”．雇主为女佣办婚宴
2019-01-04 17:26
【暖势力】如同嫁女儿备“四点金”．雇主为女佣办婚宴
主仆情深！女佣为雇主夫妇打工27年，雇主不仅为她筹办婚礼宴客，还如同嫁女儿般，为她准备“四点金”。
（新加坡4日讯）主仆情深！女佣为雇主夫妇打工27年，雇主不仅为她筹办婚礼宴客，还如同嫁女儿般，为她准备“四点金”。
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《新明日报》报道，48岁的珂丽欧27年前因未婚夫与同事有染，伤心之下离开菲律宾到新加坡当女佣。
当年才20岁的珂丽欧，初到狮城谋生，分别照顾雇主3岁大的长子以及3个月大的男婴，此后与如今60岁左右的雇主夫妻一家，结下不解之缘。
她透露，当时伤心欲绝来到狮城，没想到却在工作两年后在乘搭地铁时，遇上同样来自菲律宾的心上人，两人交往一年多后，打算结婚。
“当时我胆战心惊地向雇主表明想结婚的意愿，雇主不仅表示支持，还花2000多元替我筹办婚礼，包括替我安排800元的婚纱照拍摄。”
当时，雇主安排了中式自助餐，让新人的新加坡亲友喝喜酒庆贺，超过60人出席。
“雇主待我如亲人，在我出嫁前，还送了我华族婚庆几乎不可缺少的‘四点金’，以示祝福。”
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婚姻仅维持1年
好景不长，珂丽欧与丈夫的婚姻仅维持了一年左右。
“在我怀孕几个月后，邻居上门通知雇主指，他家女佣与我的丈夫有染，我发现后，便和他离婚。”
最后，雇主替她承办了离婚手续。
文章来源：星洲日报‧国际‧2019.01.01
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