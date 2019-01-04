众多议员带孩子出席·新国会首日“朝气蓬勃” 美国第116届国会周四开议，通常给人庄严肃穆印象的国会山庄，在新国会第一天气氛完全不同，以较为自由奔放的精神欢迎新科议员。

本届国会有不少新气象包括女性议员创新高。图为纽约州第14选区众议员寇蒂兹笑得见牙不见眼。（图：美联社）

（美国．华盛顿4日讯）美国第116届国会周四开议，通常给人庄严肃穆印象的国会山庄，在新国会第一天气氛完全不同，以较为自由奔放的精神欢迎新科议员。

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多元化的新国会首日就热闹欢腾，许多议员带自己的孩子来到众院，有时甚至可以看到像电影《奶爸安亲班》（Daddy Day Care）中的场景。一名男童坐在资深众议员身边，不时拿议事槌轻敲自己的脸。

再度担任众议院议长的佩洛西亦邀请自己的孙子和其他议员的孩子站上讲台跟她一起宣誓就职。

美国有线新闻网（CNN）和法新社报道，众院塞满434名新科议员，以及他们的数十名孩子和孙子，2楼座位也挤满了数百名宾客。

佩洛西在激烈竞争中赢得议长宝座，当被孩子们包围的佩洛西重新拿起议事槌时，民主党议员都欢呼喝彩。

历来女性参议员最多

2018年的期中选举不但看到民主党8年来首度重掌众议院，入主国会的女性议员和少数族裔也都翻新纪录，百席参议院中，女议员占25人，是美国历年来女性参议员最多的一届；435席众议院中，女议员占102席。第116届两院女性议员总共127人，远高于上一届的107人，男女议员占比也从20%来到近24%，创史上新高。

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110位国会新鲜人中，23位议员是少数族裔，另外，还有美国史上最年轻的女性国会议员当选人、29岁的自由派政坛新星寇蒂兹。

美国首批女性原住民议员哈兰和戴维兹在宣誓就职后相拥。而国会也首度迎来两位穆斯林女性议员，包括索马里难民出身的伊尔汗．奥玛尔手持可兰经完成宣誓就职。

成功连任的印度裔民主党籍众议员克利什纳穆希谈到美国多元文化特质时说：“每当国会看起来像美国时，表现就会更好。”