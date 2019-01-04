使用空弹和雷光弹．狮城后日起军演 新加坡武装部队将从下星期一（7日）至14日，在全岛多个地点进行军事演习和实弹射击演习。

（新加坡4日讯）新加坡武装部队将从下星期一（7日）至14日，在全岛多个地点进行军事演习和实弹射击演习。

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《联合早报》报道，新加坡国防部发表文告说，武装部队将从本月7日（星期一）早上8时至14日（星期一）早上8时，在实里达、马西岭、惹兰峇哈、梁宙、林厝港、惹兰国民、大士、裕廊上段、丰加、亚妈宫、勿洛码头、克兰芝、伦多、新邦、三巴旺和万礼举行军事演习。演习时将使用空弹和雷光弹。

武装部队也将于同一时间在巴西拉峇实弹区进行实弹演习，演习时将使用实弹和信号弹。演习期间途经西柔佛海峡的船只应保持在航道内，远离实弹演习区界限。

此外，安乐岛、巴歪岛和苏东岛是军事演习与实弹演练区，当局吁请公众远离这些岛屿，以及樟宜海军基地和大士海军基地附近的水域禁区。

擅闯武装部队禁区是违法的，最高可罚款1000元或监禁长达两年，或两者兼施。