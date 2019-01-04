否决建墙费通过预算法案·美国众院加剧与白宫对立 美国新一届国会周四展开，重夺众议院控制权的民主党先否决总统特朗普提出兴建墨西哥边境围墙的拨款，之后通过不包括兴建围墙的预算法案，寻求重启停摆了13天的联邦政府；但相信议案不会获共和党控制的参议院通过。

佩洛西（左）从众院少数党领袖麦卡锡手中接过木槌，正式第2度担任众院议长。（图：美联社）

（美国．华盛顿4日讯）美国新一届国会周四展开，重夺众议院控制权的民主党先否决总统特朗普提出兴建墨西哥边境围墙的拨款，之后通过不包括兴建围墙的预算法案，寻求重启停摆了13天的联邦政府；但相信议案不会获共和党控制的参议院通过。

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法案以239对192票，通过临时拨款予国土安全部运作至下月初，但不包括特朗普要求兴建新边境围墙的56亿美元。再次当选众议院议长的民主党资深议员佩洛西表示，特朗普和参议院共和党人应该对上述法案投下认同一票。

白宫已经威胁会将其否决，但这无阻众议院民主党人通过法案。参议院共和党领袖麦康奈尔也重申，参院不会讨论任何总统不会签署的议案。

民主党此举无疑加剧了与白宫和共和党人的对立。

民主党在去年11月中期选举从共和党手中夺回众院掌控权，一改自特朗普2017年1月上任以来参众两院均为共和党占优的局面。共和党则继续掌控参议院。而佩洛西周四在众院国会选举中第2次当选议长，成为美国至今唯一的一位女性国会议长。

佩洛西对其主控众院的多数党会否弹劾特朗普持谨慎态度，但至少两名民主党人已对总统发起了攻势。加州议员谢尔曼和得州的格林周四就已迫不急待地提呈弹劾特朗普的提案。

两人曾于2017年和2018年两度在众院欲通过立法弹劾特朗普，但两度被驳回，包括民主党本身也声称时机不成熟，而不支持该提案。

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佩洛西并没有排除弹劾特朗普的可能性，但她称此“引起分裂活动”的提案需获得两党的支持。她和众院司法委员会主席纳德勒曾表示，他们希望等到“通俄门”特别检查官穆勒的调查结果出炉后才决定是否弹劾特朗普。

谢尔曼发声明称，他理解大部份民主党核心成员欲等到穆勒完成报告后才决定是否弹劾总统，而他希望报告结果能在未来两三个月内出炉。

众院周四也通过立法保障穆勒不会被革职。

击败共和党麦卡锡

佩洛西二度任众院议长

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民主党的佩洛西以220票对192票，击败共和党的麦卡锡，再次成为众议院议长。她形容去年中期选举的结果，反映国民选择一个“新的黎明”，及希望国会根据宪法，做好权力制衡的角色。

她表示不会幻想同总统特朗普交手是易事，会以互相尊重及尊重事实的态度，处理分歧。

佩洛西表示，众院将以公平而财政上可行的方式为中产阶层争取权益，同时捍卫Medicare、Medicaid等公帑资助医疗福利，以及社会保障等。她又提到气候变化问题构成“生存威胁”，美国人明白到其急切，国会亦会与他们一起应对全球暖化问题。

政府局部停摆周四进入第十三天，是美国史上第四长，亦是首次跨越两届国会会期，如何结束停摆成为今届焦点，佩洛西发言时指，即使众议院内意见不一，期望议员仍然会彼此尊重。

佩洛西摆明不会给钱筑美墨边墙，日后与特朗普间的交手已然成华府焦点。



已宣布有意在2020年选总统的民主党资深参议员沃伦（左）和副总统彭斯（右）的见证下宣誓就职。（图：美联社）

邀特朗普赴国会发表国情咨文

另外，佩洛西邀请特朗普于29日赴国会发表国情咨文。

佩洛西回锅担任众院议长，重执议事槌，再度成为华府权力最大的女性。她对众院议长之职可谓驾轻就熟，因她2007年就当选史上首位众院女议长，做到2011年共和党夺得众院控制权为止。

78岁的佩洛西出身政治世家，父兄都是政客，丈夫是富商，她1987年开始当选加州众议员，一做就32年，2003年开始担任民主党党鞭，2011年开始成为众院民主党领袖。

民主党隔8年重掌众议院

推系列议案制衡特朗普

民主党事隔8年重掌众议院，美国传媒引述不同消息指，民主党人已准备好推出一系列议案，寻求制衡总统特朗普施政，为2020年大选提前准备。美国有线新闻网（CNN）引述消息称，民主党谋求要正副总统候选人取得提名后公布过去10年的税务记录，似乎针对迄今仍推托公布税务记录的特朗普。

民主党内的进步派议员已打算在国会委员会推动调查特朗普。民主党人亦会迅速出手，寻求保护投保前已存在疾病的医保受惠者，又打算成立专门处理气候议题的特别委员会，令政府可更有效应对全球暖化。

此外，再度出任众院议长的佩洛西与特朗普的交手已成华府焦点，特朗普今年还将迎战3大对头，即尼尔、早在1980年代就结下梁子的纳德勒，以及他在推特攻击的常客希夫。

若尼尔接过众院岁计委员会主席一职，将有权决定是否索取特朗普报税资料。此外，即将接管众院辖下司法委员会纳德勒将是民主党弹劾特朗普的领军人物，亦势阻挠对方修改移民法，检讨边境骨肉分离政策。

将上任情报委员会主席的希夫事先已扬言重启众院对通俄门的部份调查，包括俄罗斯人洗黑钱，或令特朗普长子小唐纳德也卷入调查。

另外，外交事务委员会的民主党议员也准备就“沙地阿拉伯各层面的行为”进行检讨。

