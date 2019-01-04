讨论未公开严肃课题·统治者开特别会议 马来统治者周三晚召开特别会议，讨论一项未公开的严肃课题，是非常罕见的，因为“类似会议每届仅举办一次或两次”，且是讨论重要的课题。

陛下完成祈祷后与出席者握手。

（吉隆坡4日讯）马来统治者周三晚召开特别会议，讨论一项未公开的严肃课题，是非常罕见的，因为“类似会议每届仅举办一次或两次”，且是讨论重要的课题。

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消息告诉《新海峡时报》，统治者去年就没有召开类似的会议。

报道指出，有关会议并不会邀请政府官员如首相出席。

报道说，一般的统治者会议为期3天，第一天只涉及9州属的统治者，而州元首则会出席第二天的会议。

至于首相、州务大臣和首席部长，则出席第三天的会议。

《新海峡时报》的报道也指出，周三晚的罕见会议，是在国家元首苏丹莫哈末五世接受治疗的2个月假期于12月31日结束后召开的。

陛下当时没有透露休假的详情。

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在陛下休假期间，执行国家元首职务的副国家元首苏丹纳兹林沙，也在当天结束其职务。

《新海峡时报》报道，在陛下休假期间，外国媒体的报道声称，苏丹莫哈末五世在莫斯科迎娶了曾在2015年摘下莫斯科小姐荣衔的奥萨纳沃迪娜。

国家皇宫对有关传言不置可否。

报道说，社交媒体近日流传与国家元首有关的信息，但皇宫或其他有关当局也没有证实或回应此事。

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元首静养假期结束

国家元首苏丹莫哈末五世陛下今天在丹州古邦阁亮苏丹依斯迈柏特拉清真寺，进行周五祈祷。

出席者也为结束长达2个月静养假期后重新执行职务的元首祈福。

陛下抵达时，受到吉兰丹州务大臣拿督阿末耶谷、丹州宗教司拿督莫哈末苏克里、州行政议员及州政府高级官员的迎接。

约2000名穆斯林在清真寺主持阿都巴里的引领下，进行祈祷。

祈祷结束后，众人又参与一项祈福会，为陛下结束自11月2日至12月31日的静养假期重返职务祈福。