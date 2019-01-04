讨论未公开严肃课题．统治者开特别会议 马来统治者周三晚召开特别会议，讨论一项未公开的严肃课题，是非常罕见的，因为“类似会议每届仅举办一次或两次”，且是讨论重要的课题。

（吉隆坡4日讯）马来统治者周三晚召开特别会议，讨论一项未公开的严肃课题，是非常罕见的，因为“类似会议每届仅举办一次或两次”，且是讨论重要的课题。

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消息告诉《新海峡时报》，统治者去年就没有召开类似的会议。

报道指出，有关会议并不会邀请政府官员如首相出席。

报道说，一般的统治者会议为期3天，第一天只涉及9州属的统治者，而州元首则会出席第二天的会议。

至于首相、州务大臣和首席部长，则出席第三天的会议。

《新海峡时报》的报道也指出，周三晚的罕见会议，是在国家元首苏丹莫哈末五世接受治疗的2个月假期于12月31日结束后召开的。

陛下当时没有透露休假的详情。

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在陛下休假期间，执行国家元首职务的副国家元首苏丹纳兹林沙，也在当天结束其职务。

《新海峡时报》报道，在陛下休假期间，外国媒体的报道声称，苏丹莫哈末五世在莫斯科迎娶了曾在2015年摘下莫斯科小姐荣衔的奥萨纳沃迪娜。

国家皇宫对有关传言不置可否。

报道说，社交媒体近日流传与国家元首有关的信息，但皇宫或其他有关当局也没有证实或回应此事。

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敦马部落格发文

“统治者也须尊崇法治”

另外，《新海峡时报》报道，在马来统治者召开特别会议的同一天，首相敦马哈迪在本身部落格发表了题为“法治”的文章。

他指出，民众投诉有人滥权是合法的行为，并没有违法，也不能构成煽动。

“（这些投诉）无论如何不会被视为煽动，而是言论自由。人民可以投报或公开说出来。”

他在其部落格撰文说，从统治者到首相到部长、公务员和一般人民，法治适用于任何人。

他指出，大马的基本法是联邦宪法，阐明了大马的法律架构，从国家元首到州统治者，联邦政府和州政府，以及赋予条例和执法权的各个机构。

“在法治精神下，没任何条文说明有人可免受法律管制。对于统治者而言，有特别法庭，但所遵守的法令与平民相同，统治者也必须尊重法律。”

他说，当一些人以为可以豁免而违法的情况出现时，实在让人非常困扰。

他指出，大马是民主国家，因此管制人民的法规来自于人民以及为了人民而设。

“一般上的共识是，君主立宪的议会民主形式在州及联邦政府落实，因此宪法和法令也在各级颁布。”

他说，遗憾的是，一些人违法却没有受到执法机构采取行动对付，换言之，法治精神被忽略。

“其结果是可以预见的，人民在不公不义中受苦，不能好好做生意、财产被充公、处处充斥不法行为。”