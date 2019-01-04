狮城下月18公布预算案．着重经济转型职业技能 下个月18日公布的新加坡财政预算案，将着重经济转型和帮助国人具备相关的职业技能。

（新加坡4日讯）下个月18日公布的新加坡财政预算案，将着重经济转型和帮助国人具备相关的职业技能。

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《联合早报》报道，王瑞杰昨天凌晨1时在脸书贴文留言说，新加坡今年纪念开埠200周年，今年的预算案声明让国人有机会回顾新加坡取得的进步，并制定共同的计划，让新加坡向前迈进。

这是王瑞杰2015年10月就任财长以来，第四次发表预算案声明。他在脸书谈及财政预算案声明，以及政府关注的课题时说，全球经济呈现诸多不确定性，加上科技快速发展，新加坡的经济必须继续创新和转型。

“与此同时，我们必须让国人具备相应技能，共同前进，并加强我们的社会凝聚力。”

他指出，政府这些年不断投资于教育、医疗、安全和基础设施建设，让国人在安全的居住环境里享有素质更高的生活。在提倡社会关爱精神方面，政府也为不同团体提供支援，并加强社区联系网络。

王瑞杰说，全体国人在改变和打造新加坡的过程中都要扮演一定的角色，政府也与国人协力创造更美好的未来。