货轮货柜掉落荷兰外海．居民争相来挖宝袋装危险粉末冲上岸 一艘巴拿马货轮日前运送货物到德国途中，在弗里逊群岛外海遇上暴风雨，造成至少270个货柜掉到海中，除了其中6个出现在德国海域外，约有20个飘到荷兰，大批货物散落岸边。由于当中有玩具、家具及液晶电视，吸引了不少人前来捡宝。

一艘巴拿马货轮日前运送货物到德国途中，在弗里逊群岛外海遇上暴风雨，造成至少270个货柜掉到海中，除了其中6个出现在德国海域外，约有20个飘到荷兰，大批货物散落岸边。由于当中有玩具、家具及液晶电视，吸引了不少人前来捡宝。

广告

但民众捡得开心之余，荷兰海岸巡防队警告，其中3个货柜内含有机过氧化物，是一种用来制造塑胶品的高度可燃物质，一旦遇热或将发生爆炸，这些粉末在奇尼科岛海滩被发现时，袋子是密封的。

一眼望去，沙滩一片花花绿绿。乍看之下还以为是垃圾，仔细一看，当中不少都是高价品。

由于不少货柜破裂，货物散落一地，当地居民听到消息后蜂拥赶到现场捡宝。

除了拖鞋、家具，还有玩具和IKEA商品，甚至连液晶电视都有。

还有人被拍到扛了一台液晶电视回家。

目前拖吊车陆续抵达岸边将货柜运走，荷兰海岸巡防队为了防止意外，派人驻守现场。