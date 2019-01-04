李文材：扩大禁烟区宽限半年．“期限届满直接开罚单” 卫生部副部长李文材强调，当局扩大禁烟区首6个月属教育阶段，一旦期限届满，各县属的卫生局会直接向不遵守条例的烟民开出500令吉的罚单，冥顽不灵的重犯者则可直接被提控上庭。

李文材（右三）巡视金马仑苏丹后卡宋医院的医疗设施。右一是沙阿里，右四是张玉刚。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑4日讯）卫生部副部长李文材强调，当局扩大禁烟区首6个月属教育阶段，一旦期限届满，各县属的卫生局会直接向不遵守条例的烟民开出500令吉的罚单，冥顽不灵的重犯者则可直接被提控上庭。

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他指出，若烟民仍执意挑战罚单，不愿缴纳罚款，那就在法庭见，届时烟民将面对高达1万令吉的罚款，或最高监禁两年或两者兼施。

李文材今早在金马仑丹那拉打访问金马仑苏丹后卡宋医院后，在新闻发布会上说，卫生部扩大禁烟区旨在保护非烟民免受二手烟的危害，以及鼓励烟民以健康为前提，改变吸烟习惯及减少吸烟。

询及餐厅员工劝阻吸烟挨巴掌事件时，他坦言，对于发生这种不文明的举动，感到非常遗憾。

他认为，文明的社会不应该发生类似事件，既然有关餐厅员工已向警方投报，就交由警方调查及采取行动。

金马仑自来水安全饮用

此外，李文材也大派定心丸，金马仑经过滤的自来水可安全饮用，并没有受污染，惟必须煮沸后再饮用，因为过滤的自来水会经过输水系统，如水喉、蓄水池及家庭式储水箱。

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针对丹拉那打州议员张玉刚提出金马仑的自来水盛传受污染一事，他说，卫生部工程组是依据标准作业程序定期检测金马仑的水质安全指数，过去5年至今，卫生部在金马仑经过滤的自来水样本测试中，并没有发现有高于标准水平的农药。

他指出，有些居民投诉指自来水呈混浊现象，其实并非是过滤处理的问题，而是与输水系统的过程有关。

彭亨州卫生局局长拿督沙阿里补充，水质安全指数虽没等级之分，惟会区分为安全及非安全饮用，而金马仑的过滤自来水是彭亨州内最为安全饮用的；若自来水的过滤系统存有问题，有关官员也会采取即时的对策解决。

出席者包括彭亨州卫生局副局长莫哈末沙菲安、金马仑苏丹后卡宋医院院长诺黛安娜。