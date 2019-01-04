真跨界歌王？奥巴马第3次进入壁报热单榜 据国外媒体报道，美国前总统奥巴马（Barack Obama）最近名副其实的成为了“跨界歌王”——他作为演唱者之一的单曲登上了美国壁报排行榜（Billboard Chart）R&B种类的热单榜，这也是他的名字第3次登上壁报音乐榜。

美国前总统奥巴马名副其实成了”跨界歌王”。

（美国4日讯）据国外媒体报道，美国前总统奥巴马（Barack Obama）最近名副其实的成为了“跨界歌王”——他作为演唱者之一的单曲登上了美国壁报排行榜（Billboard Chart）R&B种类的热单榜，这也是他的名字第3次登上壁报音乐榜。

广告

根据尼尔森音乐统计，这首由奥巴马和音乐剧《Hamilton》主创合作的歌曲《One Last Time》（44Remix）在壁报R&B榜单上排行22名，美国境内的流媒体下载量达到了30.7万，并卖出了9000份。

这首歌曲是《Hamilton》为慈善机构筹款的几个项目之一，由话剧主创人员和奥巴马一起献唱，连歌曲名字也是为了纪念奥巴马前总统的身份，因为《Hamilton》本身就描述的是美国开国元勋之一亚历山大汉密尔顿（Alexander Hamilton）的人生故事。而这部剧在美国声誉颇高，曾以16提名11获奖的成绩打破了东尼奖的纪录，所以歌曲进入榜单并不为奇。