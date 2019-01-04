咸蛋鱼皮有壁虎又一宗．网民：9个月前已中招 咸蛋鱼皮零食制造商IRVINS因“酥炸壁虎”事件公开道歉后，又有女网民在道歉贴文中“加料”贴图投诉说，9个月前也在零食发现死壁虎，她声称制造商说只要她来新加坡就能退货。

创办人道歉后，又有网民在道歉贴文中“加料”贴图投诉，称9个月前也在零食发现死壁虎。（取自互联网）

（新加坡4日讯）咸蛋鱼皮零食制造商IRVINS因“酥炸壁虎”事件公开道歉后，又有女网民在道歉贴文中“加料”贴图投诉说，9个月前也在零食发现死壁虎，她声称制造商说只要她来新加坡就能退货。

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照片可见，壁虎两条前腿不见了，两条后腿看似还沾着咸蛋黄。制造商尚未对此作出回应。

《联合晚报》报道，投诉的女网民叫el3na，相信来自印尼。她在IRVINS公开道歉的贴文下留言，也在社交媒体Instagram贴图文声称，自己也在零食里发现死壁虎。她透露，她的姐妹差不多把整包吃完，才惊见“虎踪”。

el3na称：“我们在2018年4月经历同样的事。如果我们拿着那包零食飞回新加坡，将能获得退款。当时你们没有公开致歉。希望这次能够听到你们的解释。”

从el3na发Instagram的位置显示，她当时应该是在新加坡买到那包零食。

没出现退货潮

记者昨午约1时走访乌节门（Orchard Gateway）商场和狮城大厦的分行，没出现往常排队抢购的情景，只是零星的游客或公众来购买。

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不愿具名的女店员受询时说，虽然没出现退货潮，但确实“有一些人”来退货。

她透露，就算包装打开或吃过，店家也允许退款。“还好我们的支持者很多，现在调查还没出炉，相信时间会证明一切。”