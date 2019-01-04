iPhone发文贺新年掀热议．华为2员工降级兼减薪 华为官方推特账号日前被发现以苹果iPhone手机发帖祝贺大家2019年快乐，相关截图在网上疯传，直至周四中国网上流传华为就事件发出问责文件，涉事两名员工降职一级，月薪减5000元（马币3016令吉）。

华为官方推特账号日前被发现以苹果iPhone手机发帖祝贺大家2019年快乐，相关截图在网上疯传，直至周四中国网上流传华为就事件发出问责文件，涉事两名员工降职一级，月薪减5000元（马币3016令吉），其中一名数字营销团队主管被处于年度考核不高于B，冻结晋升及加薪12个月。

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文件指出，在发布有关帖文后，其截图广传于部份海外及国内社交媒体，对华为手机的品牌带来不良影响；又称事件暴露公司管理不善，部份员工的“责任意识”不强。文中指发布帖文的服务商是由公司数字营销团队管理，由于过程中VPN网络问题，员工无法以电脑正常发文，为赶在跨年时间发文，于是使用插入香港电话卡的iPhone，“直接连到防火墙外面”发文，惟未有意识会出现“Twitter for iPhone”显示，以致出错。