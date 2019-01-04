7烟民挑战食肆禁烟令．是否获准令328裁决 高庭料于3月28日裁决是否同意发出准令给7名烟民维权俱乐部成员，以上庭挑战卫生部所发出的食肆禁烟令。

（吉隆坡4日讯）高庭料于3月28日裁决是否同意发出准令给7名烟民维权俱乐部成员，以上庭挑战卫生部所发出的食肆禁烟令。

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以哈尼占和莱沙尼等7人所成立的俱乐部甫注册不久，他们赶在禁烟令于1月1日落实的前夕入禀高庭，并把卫生部列为唯一的答辩人。

代表俱乐部的律师哈尼夫表示，高庭将在3月28日聆审其当事人单方面所提出的准令申请。

若高庭同意发出准令，这项申请将正式进入审讯阶段，否则，整个申请将自动被撤销。

哈尼占等7人在申请书中要求高庭宣判，禁烟令侵犯了他们的宪赋权利，并要求高庭发出禁令，禁止卫生部落实禁烟令。

他们说，禁烟令是违宪的，因为吸烟不是罪行，而烟民应与非烟民一样享有平等的权利。

他们指出，卫生部所发出的禁烟令是不合理及不恰当的，也没有提供替代地点供给他们吸烟，同时，政府并没有把吸烟列为非法活动，甚至从中抽取高额的烟税。

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卫生部长拿督斯里祖基菲里较后回应说，任何民众都有权遵循法律管道挑战政府的政策，并强调政府立场坚定，扬言势必与7名烟民维权俱乐部成员在庭上对抗到底。