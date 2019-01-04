不满农民农作物被摧毁．黄德与地主对峙短片疯传 文冬区国会议员黄德昨日在地里望芭地与地主代表情绪激动对峙的短片，在社交媒体疯传，引起广大人民议论纷纷。

（彭亨．文冬4日讯）文冬区国会议员黄德昨日在地里望芭地与地主代表情绪激动对峙的短片，在社交媒体疯传，引起广大人民议论纷纷。

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地里望大约5，6户农民在政府地耕种超过30年，结果遭到一名地主的代表昨日持着庭令到芭地展开摧毁行动，把农民辛苦种植的榴梿树和各种农作物摧毁，当时黄德在木材局进行会议，当他接获通知后第一时间从吉隆坡赶到现场。

当他目睹神手在摧毁树木时，顿时无法忍受走前阻止，情绪激动的与地主代表对峙，多次要求对方出示土地界墩的位置不果，气氛一度紧张。

在该长达4分钟多的短片中，只见黄德一踏入芭地，就不断用英语责问地主代表为何这么没有良心把农民辛苦种植的农作物摧毁，并命令对方马上停止摧毁行动。

他一再责问对方芭地的界墩位置，如果农民种植的树木在地主土地范围，对方可以采取行动，而且该土地是政府保留地，所以要让大家知道界墩在哪里。

地主代表向他展示所申请的庭令和文件，但他毫不理会，他说，庭令是一回事，最重要必须要知道地主的土地范围和界墩在哪里，不能随意摧毁农民的农作物。

现场有人叫他不要把政治带入在此事件，他气愤表示，他今日是代表希盟政府。

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在场维持秩序的一名警员在旁不断劝请黄德保持冷静，不要激动。

许多网民对这个短片反应热烈，褒贬不一，有者赞他为民出头，也有人形容他有如“烂仔”。

黄德：应出示土地界墩证据

黄德过后受媒体询问时表示，此事件与政治无关，身为一位人民代议士，他非常同情农民的困境，数十年的心血被毁于一旦，有责任给予农民协助。

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他也说，他不是有意侵犯执法人员的执行任务，只是有关方面必须拿出证据证明土地的正确界线。