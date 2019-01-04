假公安骗狮城富婆1630万．马男控收取赃款 家住组屋的狮城富婆，坠入中国假公安跨国骗局，短短一周内将540万（约1630万令吉）毕生积蓄交给不同的“公安”，证明自己没有洗黑钱，新马警方联手合作，前天在吉隆坡逮捕一名涉案男子，将他押回狮城，今早控上法庭。

富婆根据骗子指示，将钱交给不同的“公安”。交钱的地点，包括宏茂桥城附近公园。（档案照）

（新加坡4日讯）家住组屋的狮城富婆，坠入中国假公安跨国骗局，短短一周内将540万（约1630万令吉）毕生积蓄交给不同的“公安”，证明自己没有洗黑钱，新马警方联手合作，前天在吉隆坡逮捕一名涉案男子，将他押回狮城，今早控上法庭。

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隆落网押回狮城

《联合晚报》报道，2017年11月11日，一名58岁富婆接到假公安的来电，指当局正在调查她洗黑钱，需要检查她所有的钱，以确定不是“黑钱”，命令她一周内将钱提领，到不同地点交给不同的人。

富婆不疑有他，照指示一一把钱交给不同的“公安”。交钱的地点，包括宏茂桥城附近公园、淡滨尼一带麦当劳和星和电信公司分店附近的公共场所。

骗子在收钱之后，便立即逃离新加坡。

联合晚报查知，退休富婆家住组屋，两次到银行提领定期存款和积蓄，一周内就被骗光540万元毕生积蓄。

其中两名涉案的男子在去年1月和5月先后被逮捕和控上法庭。警方昨晚发表文告，涉案的第三名嫌犯已在1月2日落网。

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警方表示，在马来西亚皇家警察的协助下，涉案的29岁男子在吉隆坡被逮捕，并在昨天被送回新加坡。

男子于今天在收取赃款的罪名下被控上法庭，一旦罪成，他将面对最长5年监禁、罚款，或是两者兼施。

其余两名嫌犯也同样来自马来西亚，早前已经被控上法庭。