FTSE100执行长·上班3天赚一般人年薪 在英国的“肥猫星期五”，最新数据显示，富时百大企业（FTSE100）的执行长，2019年只要上班到4日，也就是新年的头3个工作日（严格来讲，做到4日中午），就能赚到一般全职劳工一年的薪水。

在英国的“肥猫星期五”，最新数据显示，富时百大企业（FTSE100）的执行长，2019年只要上班到4日，也就是新年的头3个工作日（严格来讲，做到4日中午），就能赚到一般全职劳工一年的薪水。

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根据智库“高薪中心”和人资组织“人力资源发展协会”（CIPD）计算，高阶主管的薪资比一般劳工高出133倍，年收入390万英镑（2041万令吉）或时薪1020英镑（5339令吉），金额比一年前成长11%。

这意味日均工作12小时的执行长，只要在2019年打卡上班29小时，就能赚到英国劳工年薪的中位数2万9574英镑（15万4824令吉）。

英国工会大会（TUC）秘书长雷切尔痛批“贪心高管”，说他们“拿的比该赚的多”。她说，太多财富积聚在高层，有必要推动改革，将高阶经理人的薪资还给基层。

