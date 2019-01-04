公积金局：购双溪毛糯土地．22.8亿符市价 雇员公积金局澄清，该局独资子公司桂莎置地私人有限公司（Kwasa Land）是以专业方式，于2012年购买双溪毛糯的一片土地。

（吉隆坡4日马新电）雇员公积金局澄清，该局独资子公司桂莎置地私人有限公司（Kwasa Land）是以专业方式，于2012年购买双溪毛糯的一片土地。

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该局发表文告说，上述子公司是为了桂莎白沙罗（Kwasa Damansara）的发展，而向隶属财政部的特殊目的公司——国家土地资产公司（Aset TanahNegara Bhd）购买一片944.13公顷（2330英亩）的土地。

交易之前进行调查

桂莎白沙罗是综合住宅、商店、基础设施和公共设备的镇区。

公积金局指出，该局遵循严格投资程序，在交易之前进行调查。

“22亿8000万令吉是符合市价的价格，这是介于哥打白沙罗和双溪毛糯之间的黄金地段，公积金局对原产业部长郭素沁提及大马橡胶局和国家土地资产公司之间的安排，并不知情。”

郭素沁昨天揭露，国家土地资产公司于2010年10月，以15亿令吉向大马橡胶局购买一片土地，橡胶局被指以低于市价出售该土地。

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国家土地资产公司于2012年，以22亿8000万令吉的价格将上述土地售给公积金局。