世界记忆锦标赛．大马队夺第6 第27届世界记忆锦标赛全球总决赛于香港正式拉下帷幕，在为期3天的比赛，大马记忆代表队在参赛的18个国家和地区中分别击败了美国、英国、日本、新加坡、法国、台湾、香港及俄罗斯等位居第六。

马来西亚记忆战队，左起是蔡明峰、努丽娜、叶丽霞、赵金富、梁鼎盛及沈俊斌。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）第27届世界记忆锦标赛全球总决赛于香港正式拉下帷幕，在为期3天的比赛，大马记忆代表队在参赛的18个国家和地区中分别击败了美国、英国、日本、新加坡、法国、台湾、香港及俄罗斯等位居第六。

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这次赛事共有267名记忆高手参与。大赛由世界记忆运动理事会指导，亚太记忆运动理事会授权，香港记忆运动理事会承办。

梁鼎盛林泽延获终身荣誉奖马来西亚记忆战队在赵金富的带领下共排出6名选手参赛，分别是队长梁鼎盛（柔佛）、蔡明峰（霹雳）、叶丽霞（槟城）、沈俊斌（砂拉越）、林泽延（吉隆坡）和努丽娜（雪兰莪）。

梁鼎盛及林泽延在大赛中达到指定标准和考核程序成功荣获“国际记忆大师”

终身荣誉，同时在这次赛事里共有5项大马记录被打破，分别是林泽延打破了1小时记忆马拉松数字，旧纪录1855数字，新纪录2160数字，1小时记忆马拉松扑克牌，旧纪录1066张牌，新纪录1197张牌和快速记忆扑克牌旧纪录30:065秒，新纪录27:103秒。梁鼎盛打破了30分钟记忆二进制数字，旧纪录2871数字，新记录3046数字。马来友族努丽娜打破了15分钟记忆随机词汇，旧纪录169词汇，新纪录172词汇。