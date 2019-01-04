敦马：没听说要退位．元首恢复履行职责 首相敦马哈迪今日说，他对国家元首苏丹莫哈末五世陛下有意退位的传言并不知情，并补充，他没有收到来自皇宫的公函或通知。

元首陛下（左三）在莫哈末苏克里（右一）及阿末耶谷（右三）的陪同下进行祈祷。（图：星洲日报）

（布城4日讯）首相敦马哈迪今日说，他对国家元首苏丹莫哈末五世陛下有意退位的传言并不知情，并补充，他没有收到来自皇宫的公函或通知。

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相反的，他说，据他所知，陛下已经恢复履行职责。

另一方面，苏丹莫哈末五世陛下今午在吉兰丹古邦阁亮的清真寺与丹州大臣阿末耶谷、丹州宗教司、丹州多名行政议员、政府官员及人民进行星期五祈祷。

马哈迪也是希望联盟主席，他在主持希盟党主席理事会会议后，在新闻发布会上，针对国家元首有意退位的传言作出回应时说：“像你一样，我也有听到谣言。

“但是，我没有收到来自皇宫的公函或通知，所以我不打算针对谣言作出回应。”

针对若陛下没有履行职责，马来统治者是否有权委任代元首，或根据轮任制选出新元首的问题，首相表示，这由统治者决定。

近日，社交媒体疯传国家元首苏丹莫哈末五世将卸任，以致引起诸多揣测。

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马来统治者罕见开会

英文《新海峡时报》在一则报道中引述消息人士透露，马来统治者曾于周三晚上罕见地召开一项非正式会议，针对一个没有被公开的事项，进行了讨论。

消息人士证实，马来统治者确曾召开会议，但消息人士拒绝透露会议内容和出席者的详情。

“是的，会议是在（周三）晚上举行，会议讨论了严肃的课题，我们想了解事件的去向。

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“其他人（统治者）也出席，但你必须询问王室，我不能向你证实国家元首是否有出席会议。”

《新海峡时报》进一步引述消息人士说，首相并没有如往常般，在周三提呈内阁报告予国家元首。

丹副大臣否认传言

不过，吉兰丹副州务大臣拿督莫哈末阿玛否认国家元首已呈辞，并要求总检察署立即采取行动，制止这项假新闻继续流传。

苏丹莫哈末五世也是吉兰丹州苏丹，陛下是在2016年12月13日宣誓就任国家元首，接替任期届满的吉打州苏丹端姑阿都哈林。

陛下在去年11月初接受治疗，请假2个月，并由副元首兼霹雳州苏丹纳兹林沙代摄国家元首的职务，直到12月31日。