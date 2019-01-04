沈志勤：不受非洲猪瘟影响．生猪供应足价格稳 农业及农基工业部副部长沈志勤指出，尽管中国大规模爆发非洲猪瘟疫情，但对我国猪肉供应并不会造成影响。

沈志勤（右）向林明泰了解猪农的问题。（图：星洲日报）

（雪兰莪．丹绒士拔4日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤指出，尽管中国大规模爆发非洲猪瘟疫情，但对我国猪肉供应并不会造成影响。

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他说，国内生猪肉足够，价格稳定，甚至有下降的趋势，因此农历期间，不会出现猪肉不足或吃“贵猪肉”的问题。

他说，我国猪肉供应93%来自本地，仅有7%是入口的，因此根本不会出现供不应求的情况。

“若民众发现业者无理涨价，可向贸消部反映，由贸消部展开调查，要求业者给予合理解释。”

沈志勤是今日巡视丹绒士拔养猪场与猪农对话后，召开新闻发布会。

他说，生猪肉农场价格过去一年最低是每公斤5令吉30仙，最高是7令吉20仙，平均价格为6令吉55仙，而且12月的价格保持在每公斤7令吉。

“根据去年12月的市场价格，瘦肉价格是每公斤17令吉、排骨20令吉及五花肉23令吉。”

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他说，根据市场调查，华人农历新年的猪肉需求量是高达1万6024公吨，不过目前估计供应量可达2万4288公吨，所以这也是价格下降的原因之一。

至于新春期间所售卖的腊肠等猪肉产品会否受影响，他说，本地也供应各种猪肉产品，所以也不会造成任何影响。

出席者包括大马兽医局总监拿督瓜扎尼扎慕丁、雪州兽医局局长哈苏扎纳及丹绒士拔区州议员柏汉、瓜拉冷岳养猪业协会秘书梁友福、副秘书林明泰等。

检验泰越进口猪肉产品

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沈志勤表示，政府不仅禁止大马业者引进来自6个国家包括中国、波兰、俄罗斯、匈牙利、摩尔多瓦和乌克兰的生猪和冷冻猪肉产品，也会检验从邻近国家如泰国与越南进口的猪肉产品。

他说，这是进一步预防任何导致猪瘟病毒进入境内的可能性，确保国内不会出现非洲猪瘟。

“虽然我国并没有出现任何一宗相关案例，不过猪农与民众需与政府持续保持紧密合作，才能做足防备的工作。”

他说，兽医局已向猪农传达相关的预防工作，并促请猪农必须提高生物安全的各种设备，同时呼吁到国外旅游的旅客禁止携带任何猪肉产品入境，尤其是来自中国的猪肉产品。

另外，询及雪州苏丹沙拉夫丁殿下关注环境污染课题时，沈志勤表示将促请猪农改进与提升环境卫生，避免当地河流受到污染。