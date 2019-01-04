NBA明星赛球迷票选·詹皇希腊怪物领先 美国职篮NBA全明星赛下个月进行，今天公布的第一阶段球迷票选，4届年度最有价值球员（MVP）勒布朗詹姆斯和希腊球星安特托孔波分别在两区位居领先。

（美国．纽约3日讯）美国职篮NBA全明星赛下个月进行，今天公布的第一阶段球迷票选，4届年度最有价值球员（MVP）勒布朗詹姆斯和希腊球星安特托孔波分别在两区位居领先。

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在第一阶段的球迷票选中，洛杉矶湖人队球星勒布朗詹姆斯（LeBron James）获得108万3363张票，是得票数最多的西区前场球员，密尔瓦基公鹿队的安特托孔波（Giannis Antetokounmpo）则以99万1561票在东区位居领先。

据NBA公布的数据，勒布朗詹姆斯是目前第一个拿下超过100万票的球员。

这项投票将持续到21日，球迷票选占入选全明星赛比重的50%，另有25%由现役NBA球员票选决定，最后25%则由媒体产生，最终将以此选出10名先发球员，参加当地时间2月17日在北卡罗来纳州夏洛特举行的第68届全明星赛。

明星赛的先发球员和两队队长将在1月24日产生，结果则将在一周后揭晓。

今年的全明星赛将沿用去年的方式，两队的队长将（仿照选秀方式）从先发名单中挑选队友，选择时不必非得挑选同区的球员。

14次全明星赛成员、3次全明星赛MVP勒布朗詹姆斯目前在票选中，西区前场球员的部份位居领先，19岁的达拉斯独行侠摇摆人唐西奇（Luka Doncic）以67万839票紧接在后，其后是获得65万9968票的金州勇士球星杜兰特（Kevin Durant）。

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竞争先发位置的还有获得60万5417票的纽奥良鹈鹕明星长人戴维斯（Anthony Davis）、拿到58万55票的奥克拉荷马雷霆乔治（Paul George），他的队友，纽西兰中锋亚当斯（Steven Adams）则获26万1327票。

3次NBA总冠军、2届NBA年度MVP得主，上季NBA总冠军金州勇士的柯里（Stephen Curry）获79万3111票，在西区后卫位居领先，后场还有获得69万8086票的明尼苏达灰狼罗斯（Derrick Rose）。

也在争取先发位置的休士顿火箭队哈尔登（James Harden），他每场比赛可攻下33.3分在NBA排名第一，目前以54万1606票排在第3，紧追在他之后的是拿下45万9792票的雷霆后卫卫斯布鲁克（Russell Westbrook）。

东区前场先发位置的竞争上，紧接在安特托孔波之后的是多伦多暴龙有77万4172票的的雷纳德（Kawhi Leonard）、获得64万8002票的费城76人队恩比德（Joel Embiid）。

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恩比德的队友巴特勒（Jimmy Butler）以22万2206票排在第4。

东区后卫位居第一的是波士顿塞尔蒂克获得91万329票的艾尔温（Kyrie Irving），迈阿密热火的韦德（Dwyane Wade）拿下40万9156票。

竞争东区先发后卫位置的，是获得31万9519票的华克（Kemba Walker），及拿下25万9993票，来自澳洲的2018年球季年度最佳新秀西蒙斯（Ben Simmons）。

西区队长竞争上，勒布朗詹姆斯的得票领先柯里超过29万票，东区队长竞争则较为激烈，安特托孔波领先艾尔温仅逾8万1000票。

（中央社．译者：李晋纬/核稿：徐睿承）