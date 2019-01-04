今年援金未开放申请．税收局：勿信网上假消息 脸书出现2019年生活援助金（Bantuan Sara Hidup）已开放申请的假消息，实际上，开放申请日期仍有待财政部宣布。

税收局生活援助金官方网站澄清，2019年生活援助金的申请日期仍有待财政部宣布，同时也没有拨电给民众索取申请资料。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）脸书出现2019年生活援助金（Bantuan Sara Hidup）已开放申请的假消息，实际上，开放申请日期仍有待财政部宣布。

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脸书专页“Kita Anak Malaysia”于去年12月31日张贴一则2019年生活援助金已从1月3至2月28日开放申请的消息，不过记者查询内陆税收局的bsh.gov.my官方网站后确认，有关申请仍未开放。

bsh.gov.my官方网站也提醒民众，财政部及税收局已接获多宗网站、脸书及推特散播上述不实讯息的投诉，因此特别提供多个发布假消息的网站链接，以警示民众。

没拨电要求填报资料

税收局也澄清，当局不曾致电要民众填报任何关于申请生活援助金资料的电话，并列出多个出现上述诈骗的电话号码。

上述脸书帖文分别使用马来文及中文说明，其中也说明符合申请资格的收入条件，但是经过查询，有关资讯也是不实的，当局还未公布任何申请条件的详情。

财政部长林冠英于2019年财政预算案中宣布了这个用以取代一马人民援助金（BR1M）的生活援助金，他也在去年12月26日发表文告说，政府将在1月28日发放第一阶段生活援助金，每户家庭收入最低的40%群体（B40）家庭可领取300令吉援助金。

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有关援助金将根据旧数据和旧方法，即直接汇入受惠人银行户头方式发放，当局目前在进行剔除不符合资格受益人的工作。