拍MV尺度宽·刘燕华裸背不怕露 有“南马金嗓子”之称的刘燕华，加盟新东家推出新专辑《华丽转身（1）为爱流下伤心泪》，拍摄MV“大解放”露肩又露背，她半开玩笑说：“我本来还想露到可以‘刷卡’（即股沟）的地方，但是尺度应该不行。”

刘燕华自言靠唱歌保养身形，“唱歌的人都越唱越年轻，还有运动对唱歌和练体力也很有帮助。”（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）有“南马金嗓子”之称的刘燕华，加盟新东家推出新专辑《华丽转身（1）为爱流下伤心泪》，拍摄MV“大解放”露肩又露背，她半开玩笑说：“我本来还想露到可以‘刷卡’（即股沟）的地方，但是尺度应该不行。”

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刘燕华拍摄歌曲《值得》MV不惜清凉上阵，她指当时背部全裸躺在床上入镜，她自信表示有本钱，笑言：“我非常乐意这么做，不要讲年龄啦！趁我的皮肤还滑亮时就露，不然多5年皱到烫斗都烫不回时就没办法了。”

被赖冰霞调侃

刘燕华新专辑发布会也邀请多位圈中好友出席，包括赖冰霞、黄晓凤、林必媜等，赖冰霞亏刘燕“不能露背部刷卡的地方，就露另一个正面可以刷（即乳沟）的地方啦”，笑翻众人。而黄晓凤也说：“永远支持燕华，不管她露哪里、刷哪里，5年后就算烫不滑（皮肤）也还是支持。”

去年加盟新加坡楷捷唱片并推出首张个人贺岁专辑的刘燕华，今年不唱新年歌改推出流行曲专辑，当中还包括她用了3天写下的创作歌曲《让我们再爱一回》，“歌词写的是我一个朋友的故事，我和朋友都是属于感情丰富的人，谢谢那些曾经伤害过我们的人。”

刘燕华也感谢唱片公司老板放手让她自由发挥选歌，收录的都是她想唱的歌曲，制作人王昱享赞她：“燕华很清楚自己的长处，我对她的选歌也很有信心，只须再给予一些意见即可。”王昱享更形容自己与刘燕华、唱片公司老板林楷捷、MV导演小龙为“铁四角”。