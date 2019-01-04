“哭泣小孩是干案手法？”．10年前假消息又传 来自武吉阿曼警察刑事罪案调查部的苏曼古玛助理警监发出警告，若任何女性看到路边有小孩在哭泣，千万不要带小孩回家，因为这是劫匪、绑架犯及强奸犯的干案手法？假的！

这则流传了十年的假消息近日再度流传。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）来自武吉阿曼警察刑事罪案调查部的苏曼古玛助理警监发出警告，若任何女性看到路边有小孩在哭泣，千万不要带小孩回家，因为这是劫匪、绑架犯及强奸犯的干案手法？假的！

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今日，网络流传这个警告信息，并指“小孩路边哭泣”是犯罪集团最新的犯案手法，女性受促将孩子带往附近警局，而不是亲自送他们回家。

但其实这个所谓的“警告信息”，早在10年前就曾流传，透过网络搜索追索到最早澄清这是假消息的新闻是2011年，警方也在2013及2014年两次在官方脸书上澄清这个假消息，并促请公众不要相信谣言。

根据警方2013年的脸书贴文指出，武吉阿曼刑事罪案调查部并没有名为苏曼古玛的助理警监，一般情况下警队会通过官方渠道发布文告或警告，因此这只是假消息。

不过，警方也促请公众若在路边发现迷路的小孩，可将他们带往警局，交由警方负责。

此外，根据打击假新闻网站“sebenarnya.my”在去年3月求证后也证实，这只是个再循环的假消息。