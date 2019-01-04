被下封口令·冯玮佺禁谈恋爱 Daniel冯玮佺从广告、影视跨界进军乐坛，成为Griffin娱乐公司首位艺人，推出全新英语单曲《Sing Me Home》，唱出5年前与前女友远距离恋爱的故事，他被媒体追问现时感情状况，支吾以对后坦承目前有女友，唱片公司对他下“封口令”，不希望他曝光有女友一事，但他不认结果还是认了。

公司对冯玮佺下“封口令”不准提感情事，但他还是认了目前有女友。（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）Daniel冯玮佺从广告、影视跨界进军乐坛，成为Griffin娱乐公司首位艺人，推出全新英语单曲《Sing Me Home》，唱出5年前与前女友远距离恋爱的故事，他被媒体追问现时感情状况，支吾以对后坦承目前有女友，唱片公司对他下“封口令”，不希望他曝光有女友一事，但他不认结果还是认了。

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身材健硕的冯玮佺，2年前初出道曾被誉为“精装版小鲜肉”，更发愿成为大马版彭于晏。他去年参演话题网剧《本来只想暗恋你》，也冲出大马到中国参加由韩国MBC电视台及中国安徽电视台合作的才艺真人秀《星动亚洲4》，获得第15名，日前才刚从上海返马。

踏入新的一年，冯玮佺以歌手身份跟大家见面，推出英语新单曲《Sing Me Home》，由澳洲创作歌手基比林兹（Gabriel Lynch）为他量身定做，歌曲是以冯玮佺5年前在墨尔本念大学时，与身在大马女友的远距离恋爱故事，他昨坦言人生中只谈过2次恋爱，而这一段可说是最刻骨铭心的恋情，他说：“这首歌对我的意义很重大，是我的第1首单曲，如果不红也没所谓。”他指现任女友是圈外人，也知道这首歌的故事。

冯玮佺接下来的目标是以创作歌手或唱跳歌手形象示人，他已写好2首歌曲并交给音乐人彭学斌。此外，他也将飞往北京参与一部电视剧试镜，询及是时装或古装？他指试镜的导演擅长拍穿越剧，要待他到北京后才知道是什么剧。冯玮佺2月杪会在大马拍摄一部新电影，与多位网红一起演出，他透露不会在戏中露肉秀身材。

反倒是近日积极健身练肌肉的他，将会在本月28日与几位友人拍摄一支健身影片。