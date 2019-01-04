“帕布”袭泰南·万名游客滞留岛屿 热带风暴“帕布”吹袭泰国、越南等地，泰国气象部门预料泰南的东岸地区将有强风暴雨及风暴潮，至少12个府受影响，泰国湾的海浪更可达7公尺高。

许多游客带着行李准备离开苏梅岛，谁知当局通知机场已被关闭，造成多人滞留机场。

（泰国．曼谷4日讯）热带风暴“帕布”登陆泰国南部，造成至少1人死亡，不少屋顶被吹走及大树倒塌，但风速正逐步减弱。气象部门预计，帕布会为多个府带来狂风暴雨，警告防范水洪暴发。数以千计民众疏散到避风中心，南部有最少3个机场暂时关闭，航班需要取消。由于风暴中断热门度假岛屿的对外交通，有万计旅客滞留孤岛。

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“帕布”来袭，泰国当局严阵以待，已疏散区内民众及游客，南部两个主要机场已关闭。素叻他尼府及洛坤府首当其冲，其中洛坤府有3万人要疏散，当地机场已于周四晚关闭，学校停课。当局亦要求素叻府、春蓬府、拉廊府、董里府及陶公府的机场，要密切监察及准备好应对“帕布”带来的影响。

洛坤府逾6千人疏散

“帕布”今晚登陆泰国南部。南部洛坤府有逾6000人疏散到避风中心，北大年府、宋卡府和也拉府亦有民众撤离。气象部门官员警告，南部15个府将有狂风暴雨，并指泰国湾海浪将高至3至5米，安达曼海则有2至3米高海浪，呼吁船舶靠岸停泊。

当局指，大风浪的情况会持续至星期六（5日）。

普吉岛以及多个受游客欢迎的外岛，包括苏梅岛、帕岸岛及龟岛都在“帕布”暴风圈笼罩下。

数以万计游客已撤离，PP岛、喀比府其他岛屿的渡轮及观光船周五也都停摆。

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大约有100名游客被困普吉岛附近小岛Racha岛，当局派船拯救他们。气象部门指帕布周西已进入泰国湾后，往西北方向缓慢移动并趋近洛坤府，预料周五会以时速约90公里掠过华塞区（HuaSai）。帕布将为洛坤府、普吉府、素叻府等16个府带来最多300毫米雨量，并引发水浸及山泥倾泻。

苏梅岛国际机场、洛坤府的洛坤机场和素叻他尼机场周四晚已开始暂时关闭，多间航空公司如亚航、狮航及皇雀航空等航班受影响。风暴也使渡轮服务暂停，影响身在多个度假岛屿的旅客，部份人早已撤离，但亦有旅客滞留，约1万名旅客仍在帕岸岛。

泰国芭囊河口区村民将财物抬上皮卡，准备撤离。（美联社照片）

巴育：已做好防风准备

首相巴育强调，政府已做好防风准备，但警告或有惊人雨量，届时交通可能瘫痪。

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越南南部的湄公河三角洲也会迎来暴雨和强风，这里是越南出产稻米和水产养殖的主要地区。

“帕布”去年12月底还是热带低气压时吹袭菲律宾，带来暴雨并引发洪水及山泥倾泻。菲国减灾管理委员会周四（3日）表示，至今有最少122人死亡，60人受伤及28人失踪。

泰国陶公府一所民宅遭风暴损毁。（法新社照片）