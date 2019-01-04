“帕布”袭泰南掀7公尺巨浪．机场关闭游客撤离海岛 热带风暴“帕布”吹袭泰国、越南等地，泰国气象部门预料泰南的东岸地区将有强风暴雨及风暴潮，至少12个府受影响，泰国湾的海浪更可达7公尺高。

许多游客带着行李准备离开苏梅岛，谁知当局通知机场已被关闭，造成多人滞留机场。

（泰国．洛坤4日讯）热带风暴“帕布”吹袭泰国、越南等地，泰国气象部门预料泰南的东岸地区将有强风暴雨及风暴潮，至少12个府受影响，泰国湾的海浪更可达7公尺高。

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当局如临大敌，首当其冲的洛坤府有3万人要疏散，军人到沿海地区协助居民撤离，逾1000人需入住临时庇护中心；当地机场周四晚已关闭，学校停课。热门旅游地点如苏梅岛、龟岛及帕岸岛，数以万计游客已撤离；PP岛、喀比府其他岛屿的渡轮及观光船周五暂停。曼谷航空取消所有来往苏梅岛的航班。

气象部门指帕布昨进入泰国湾后，往西北方向缓慢移动并趋近洛坤府，料周五以时速约90公里掠过华塞区（Hua Sai）。帕布将为洛坤府、布吉府、素叻府等12个府带来最多300毫米雨量，并引发水浸及山泥倾泻；泰国湾的海浪最高可达7公尺，安达曼海亦会有3公尺高大浪。

洛坤府沿海3万人疏散

洛坤府6个沿海地区有3万人要疏散，而宋卡府、素叻府、博他仑府及春蓬府的临海地区居民，亦要疏散至高地暂避，学校停课。

洛坤府机场周四晚起关闭，亚洲航空、狮子航空及皇雀航空航班受影响，当局也要求素叻府、春蓬府、拉廊府、董里府及陶公府的机场，要密切监察及准备好应对帕布带来的影响。

“帕布”成为30年来首个在风季以外吹袭泰国的风暴。有居民担心帕布的破坏力堪比1962年10月的热带风暴哈里特，当年导致900人死亡、1.6万人无家可归。

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泰国芭囊河口区村民将财物抬上皮卡，准备撤离。（美联社照片）

巴育：将开会应对紧急事故

首相巴育强调，政府已做好防风准备，但警告或有惊人雨量，届时交通可能瘫痪。

他晚些时候将与暴风路径经过的各府府尹进行视频会议，讨论应对紧急事故的准备工作，其中包括排水、调动救援车辆和医药设施。

1万游客滞留帕岸岛

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泰国气象部门表示，风暴将在泰国东部沿海地区肆虐至周六，预计两个省份素叻他尼和洛坤府将受灾最严重。素叻他尼是苏梅岛、龟岛和帕岸岛热门旅游岛屿的所在地。

在素叻他尼，所有船只都被召回泰国湾岸边，而苏梅岛和洛坤两个主要机场也被关闭至周六，滞留岛上的游客现在和内陆完全隔绝。

区长克里克莱说：“还有一万名游客滞留帕岸岛。”

他告诉法新社：“我昨晚和外国人交流，他们并不害怕，他们明白处于什么境况。”

另一方面，成千上万的游客已经离开泰南地区。

越南南部的湄公河三角洲也会迎来暴雨和强风，这里是越南出产稻米和水产养殖的主要地区。

泰国陶公府一所民宅遭风暴损毁。（法新社照片）