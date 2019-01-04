行动党：是假消息希．希盟没推出医疗卡 社交媒体出现乐龄人士可到希盟服务中心免费登记医疗卡讯息，行动党总部澄清，这是假消息。

行动党总部澄清，社交媒体出现乐龄人士可到希盟服务中心免费登记医疗卡是假消息。

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）社交媒体出现乐龄人士可到希盟服务中心免费登记医疗卡讯息，行动党总部澄清，这是假消息。

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有关假消息宣称，医疗卡申请条件为每户家庭只可为一人申请，而伴侣可以共用同一张医疗卡，申请从1月1日开始，为期一周。

该假消息也宣称，医疗卡价值为1年700令吉，若是高级铂金卡持有者死亡，家属可以申请索取2500令吉的赔偿。

行动党总部澄清，希盟并没有推出医疗卡活动，反之雪州政府自去年有推出一个名为健康关怀的计划，雪州子民可以浏览官方网站pedulisihat.com查阅。

“另外，希盟也没有推出任何高级铂金卡，但是雪州乐龄人士可以向雪州政府申请一项乐龄亲善基金（Skim Mesra Usia Emas），该基金会向已故申请者发放每人2500令吉的帛金。”

也没发放新年红包

行动党总部也澄清，该留言指希盟服务中心会发放新年红包也是不实的，不过，目前有一个“农历新年一同购物活动”（Jom Shopping），让家庭收入低于1500令吉的家庭可申请价值100令吉的购物券，根据预约日期前往指定的霸级市场使用。