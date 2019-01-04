Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ 佳节期间，难得亲朋好友相聚一堂，这时主人家要准备丰盛佳肴宴请到访的客人，却考验主人家的厨艺功夫。有了Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ就能在家“自煮”包办餐点，要煮出满满一桌健康美味的美食都没问题。

佳节期间，难得亲朋好友相聚一堂，这时主人家要准备丰盛佳肴宴请到访的客人，却考验主人家的厨艺功夫。有了Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ就能在家“自煮”包办餐点，要煮出满满一桌健康美味的美食都没问题。

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让你摇身一变烹饪达人

简单介绍一下Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ的功能特点，包含蒸、超高温蒸、蒸气炖煮、烘、烤、焗、发酵、健康炸等烹煮模式，加上内置30道预设菜单，只需放入所需食材并选定烹饪模式，蒸气烘烤箱便能自动开始运作。即使你不是烹饪达人，也能做出美食佳肴，绝不难倒你！此外，它也可以用来消毒餐具奶瓶等，少花一笔钱买消毒器。

升级版超高温细密蒸气（Superheated Steam）

除了一般的高、中、低温蒸，这款蒸气烤箱具备全新科技—超高温细密蒸气（Superheated Steam）。这是一种比一般的蒸气更高温细密，超过100°C的高温，蒸气分子数量也比一般蒸气多26倍，可以快速受热，水分分离不会回渗，达到干蒸的效果，也就是说食物的表面更不会有冷凝的积水。

超高温细密蒸气 (Superheated Steam)到底有多厉害?

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超高温细密蒸气持续加热，比一般的蒸气分子数量多26倍，让烹饪速度更快速。蒸气 水分分离不会回渗，食物的表面更不会有冷凝的积水，可达到外脆内嫩 鲜嫩多汁的效果。因为 热蒸气的水分渗透食物内部及加热，但仍然保持食物外酥内软，入口又是满满的鲜美多汁的口感。热蒸气方法可减少食物的多余脂肪既有保留营养，封存留住食物美味，当佳肴捧上桌没一下子就分食完毕。



蒸气炖煮 方便简单

妈妈为一家人煲的爱心汤，需要长时间熬煮。Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ只需设定炖煮时间（1小时半至3小时），方便妈妈们不需一直看顾火候，亦能煲出一锅靓汤。这款蒸气烘烤箱用来炖汤，味道清香四溢，炖肉则滋味浓郁。

烘烤煎炸 无所不能

Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ除了主打蒸气功能，其高温烤焗功能同样出色。内置背部热风对流烘焗功能，可选择100°C至230°C 的不同温度烤焗。用户可确保蒸气烘烤箱完全预热后，才选择合适的温度及湿度开始烹调，使食物烤色更均匀。

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蒸气烘烤箱功能配合蒸气及烤焗二合一烹调，可选择温度190°C 至230°C，在烘烤食物的同时会喷洒蒸气，使蛋糕更松软、肉类更多汁。其烧烤功能可用于烤吐司、烟肉等薄片食物，无火亦能烹调香脆可口的小食。用户亦能使用“健康炸模式”只需少量或无需食油，便可达到传统油炸效果，比传统的油炸烹调更健康。

专业的发酵箱

如果你以为Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ只有蒸烤功能，那就大错特错了。Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ不只是蒸烤箱，还是专业的发酵箱。这款蒸烤箱能够准确营造出面团发酵所需要的温度和湿度，使用时会补偿蒸气，有利酵母生长，使到面团松软可口，减少发酵时间。30℃低温发酵与40°C传统发酵均可选择，不止于面团、酸奶、米酒均能制作，在家中亦能轻松制作出各种口感松软的面包。



容量大升级 适合大家庭

Panasonic蒸气烘烤箱NU-SC300BMPQ备有30毫升的容量，比起之前的Cubie Oven NU-SC100蒸气烘烤炉的容量大一倍，而且有双层蒸烤，因此可烹煮更大容量食材：

之前的款式只能装24个纸杯蛋糕/蛋挞、一个6寸的蛋糕，现在能够装下48个纸杯蛋糕/蛋挞、两个6寸的蛋糕以及更大只鸡、更大条鱼。



这款蒸气烘烤箱高颜值及强性能，能蒸能烤能煎炸，是现代家庭不可或缺的家电。零售价是RM2799。点看产品细项。

烹饪菜单: http://cooking.my.panasonic.com