砂185华小受惠．教育部拨款939万 （美里4日讯）2018年财政预算案的教育拨款已分别汇入各华小银行户头，砂拉越185所半津贴华小共获得939万令吉。

左起为埔奕区州议员陈长锋、上议员林思健、美林省华小董联会主席邱民伟及副主席江山河合影。

（美里4日讯）2018年财政预算案的教育拨款已分别汇入各华小银行户头，砂拉越185所半津贴华小共获得939万令吉。

广告

埔奕区州议员陈长锋今日向记者表示，联邦教育部已于上星期直接把教育拨款汇入受惠华小的银行户头，今年砂拉越共获939万令吉，与去年的711万5000令吉相比，增加227万5000令吉。

至于在北砂区方面，美林省华小董联会属下的华小计有23所，除了4所全津贴华小（三山学校、美里北校、都九小学及峇功华公学校），也包括苏必士4所、峇南3所、老越3所、林梦2所，以及美里7所，获得的拨款总额为113万5000令吉。

在北砂区的20所半津贴华小里，共有14所半津贴华小获得拨款。至于没向教育部提呈拨款申请的华小则为美里中华公学、罗东中华公学、埔奕中华公学、峇南中华小学及峇南华南小学。

陈长锋对北区5所学校没向联邦教育部申请拨款一事深表遗憾，虽然美林省华小董联会已多次提醒华小提出申请，可惜仍有5所半津贴华小没有申请，到底是什么原因，有待董联会查实。