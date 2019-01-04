“帕布”料今起袭北马．交怡民众受促远离海岸 热带风暴“帕布”（Pabuk）预计明日起侵袭北马区，尤其是浮罗交怡，民众受促远离海岸。

阿旺阿斯甘达（右）指队员将驻守在4个地区的海滩塔内监控，随时候命。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打、双溪大年4日讯）热带风暴“帕布”（Pabuk）预计明日起侵袭北马区，尤其是浮罗交怡，民众受促远离海岸。

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吉打州民防部队队长阿旺阿斯甘达说，根据大马气象局预测，“帕布”风暴将于明午2时许侵袭交怡岛，该队已成立救生队，驻守在热点区浮罗交怡和瓜拉姆拉。

他说，救生队将分别在州内2个县署的4个沿海地带或岛屿的海滩塔进行监督，即真浪岛、芭雅岛和班台岛，以及瓜拉姆拉县，确保民众的安全。

他说，风暴也预计会使海浪高涨，因此所有海上活动受促暂停，包括小船、海上休闲活动或捕鱼等。

他担心该风暴一旦来袭，或会造成狂风和树倒，因此民众安全必须为先。

他也提醒民众可联络县监控中心热线，浮罗交怡（04-9663309）和瓜拉姆拉（04-4235682）。

双子星号昨日改为停靠在浮罗交怡，避开普吉岛或因帕布带来的恶劣天气。（图：星洲日报）



原订停靠普吉岛

丽星邮轮改停交怡

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另一方面，因顾及到“帕布”或带来恶劣天气影响，基于安全理由，原订明日下午在普吉岛停靠的丽星邮轮双子星号，改为停泊在浮罗交怡。

昨日从槟城出发的4天3夜巴生港—普吉岛之旅，改为巴生港—浮罗交治之旅。

丽星邮轮对这次的航程改变致歉，并指搭客可办理已付还的普吉岛观光团费用退款手续。为示诚意，也为每位搭客提供100令吉的船上消费额。

工作人员今早通过广播通知乘客此消息，较后也发布通告，指这次航程的改变是依据天气报告作出的决定。

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通告指若不稳定的天气持续，也不排除再次更改行程。