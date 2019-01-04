巨浪拍打员工惊吓．“帕布”袭登钻油台 “帕布”虽然在登州海外的国油钻油台处掀起巨浪猛攻，所幸没有钻油台员工出事。

钻油台的上空乌云密布，“帕布”来了！（图：星洲日报）

（瓜登4日讯）“帕布”虽然在登州海外的国油钻油台处掀起巨浪猛攻，所幸没有钻油台员工出事。

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昨天侵袭东海岸区的热带风暴“帕布”，沿海地区明显感受到不一样的强风，不过，在海上的钻油台，面对的是更直接的巨浪和强风侵袭。

昨天，一段拍摄到登嘉楼州海外钻油台不断被巨浪拍打的视频，在社交媒体广传，镜头里犹如电影灾难片的画面，强风狂啸，波涛汹涌。

尽管如此，应该是在一艘船上拍摄眼前一座钻油台的男子，则报平安，声称大家都没事。

国油：没伤亡事件发生

国油较后发表文告指出，随着帕布带来强风和巨浪侵袭该公司的钻油台，国油的紧急反应小组已经启动，所幸一切都在控制之下，也没有人员伤亡的事件发生。

国油强调，该公司职员的人身安全，是他们的首要考量。

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“我们与钻油台的相关人员保持联系，并将继续紧密监督情况。”

感受到钻油台摇晃

昨天，有几名钻油台人员准备离开，不过，因为帕布来袭，他们被迫留在海上。

其中一名员工阿米尔受访时告诉《马新社》，时速超过50公里的强风过境，令他们忧心忡忡，而且，他们都感受到钻油台在摇晃。

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他在钻油台工作了8年，这是他第一次经历这样的情景。

“此时此刻，我惦记的是我的家人，如果我出事了，他们要怎么办呢？”

不过，风速在今日午夜时分减缓，到了白天，天气恢复正常，他才能松了一口气。他说，他们的经理昨天已指示员工们，暂时不要离开钻油台，直到情况正常为止。