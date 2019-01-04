消费低迷．马币走软．汽车全年销量恐萎缩 分析员预计推出新车款的代工生产业者（OEM）有望赢得更大市场份额，惟消费情绪低迷和马币前景遭看淡，2019年车市难有起色，全年销量恐萎缩1%。

（图：马新社）

（吉隆坡4日讯）宝腾（Proton）和第二国产车（Perodua）陆续推出休旅车（SUV）车款，令大马车市战火升温，分析员预计推出新车款的代工生产业者（OEM）有望赢得更大市场份额，惟消费情绪低迷和马币前景遭看淡，2019年车市难有起色，全年销量恐萎缩1%。

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国产车战火升温

代工生产业者受惠

第二国产车（Perodua）昨日正式发布首款休旅车——PeroduaAruz的详情，售价介于7万2000至7万7000令吉令吉之间，宝腾X70在去年杪进入市场，售价由9万9800令吉起跳。

近期，大众市场有多款新汽车面世，包括宝腾X70和丰田Vios，预计将能推高2019年首季汽车总销量（TIV）。

马银行认为，假设此强劲情况延续至2019下半年，预计全年汽车总销量可获推高，目前则维持全年汽车总销量59万辆的预测。

丰隆研究则预计，2018年汽车总销量料增长4.5%，至60万2600辆，惟2019年却受高比较基础、消费情绪预计放缓和马币料走软拖累而萎缩1%，料仅录得59万6600辆。

丰隆认为，2019年汽车总销量面对消费情绪放缓和消费者趁税务假期（去年6至8月）提前购车的挑战；反而预计代工生产业者能够趁势而起，因汽车业者将陆续推出新款式车辆以提高市场份额该行预计，陆续推出新车款而使代工生产业者受惠的包括，宝腾（多元资源工业）、丰田（合顺）、第二国产车（合顺和MBM资源）和马自达（柏马汽车）。

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丰隆预测，马币兑美元将进一步贬值，2019年料介于4.10至4.30令吉水平，比较2018年的平均4.0351令吉水平，惟兑日圆则维持在3700至3800的稳定水平。

该行补充，马币贬值将增加原装进口（CBU）汽车、本地组装（CKD）和原料的投入成本，同时也影响代工生产赚幅。

马银行则表示，预计在首季杪公布的2019年国家汽车政策（NAP）也将带领汽车领域进入全新的篇章，料采用能源效率／电动汽车，和透过额外措施（如检查）来加强表现，这可能影响报废车辆政策。

马银行预计，国家汽车政策料为能源效率／电动汽车制造业者拟定规范措施。

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丰隆下调汽车领域至“中和”评级，马银行则正面看待汽车领域。

马银行也认为，Aruz料每月可出售2000辆，低于第二国产车放眼的每月销售2500辆目标。

汽车股点评

●丰隆研究

公司：柏马汽车（BAUTO,5248,主板消费产品服务组）

评级：买进

目标价：2令吉70仙

点评：该公司拥有稳健资产负债表和手握4亿零300万令吉净现金；稳定的销售增长和强劲的现金流；7至9%的高周息率。

公司：多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板消费产品服务组）

评级：买进

目标价：2令吉80仙

点评：正面看待吉利改造宝腾的情况，宝腾将紧跟中国市场和拓展东盟市场。

公司：PECCA集团（PECCA,5271,主板工业产品服务组）

评级：买进

目标价：1令吉35仙

点评：该公司维持强劲营运现金流，每年约1600万至2400万令吉，目前手握9710万令吉现金。

公司：合顺（UMW,4588,主板消费产品服务组）

评级：卖出

目标价：4令吉75仙

点评：该公司2018至2020财政年核心盈利遭下砍10%至16%，包括每年分发700万令吉的永久债券。

●马银行研究

公司：MBM资源（MBMR,5983,主板消费产品服务组）

评级：买进

目标价：4令吉50仙

点评：该公司持有第二国产车22.6%股权，同时也是第二国产车的零售商和汽车零件供应商。随第二国产车推出Aruz汽车，预计MBM资源可受惠，因此上调2019／2020财政年财测8%／6%。MBM资源2018年末季盈利料获第二国产车2018年销售推高，并可录得新高纪录。迈入2019年，第二国产车的Aruz、丰田的Vios和Yaris都为MBM资源的合金车轮厂带来巨大商机。

公司：合顺（UMW,4588,主板消费产品服务组）

评级：买进

目标价：7令吉50仙

点评：该公司已进行重组，剔除油气领域，并专注于汽车、零件、制造和工程业务。同样受惠于Aruz车款，上调2019／2020财政年财测4%。