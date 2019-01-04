赔2300万又安排新工作·陆兆福不满SPAD员工拉横幅抗议 交通部长陆兆福说，陆路公共交通委员会（SPAD）解散后，961名员工都获得安排新工作和赔偿，赔偿总额高达2300万令吉。

陆兆福（左三）见证交通部与马航飞翼签署新协议，左一起为凯鲁阿迪和沙里布丁，右一起为诺玛丁、阿米鲁丁和伊兹汉。（图：星洲日报）

（布城4日讯）交通部长陆兆福说，陆路公共交通委员会（SPAD）解散后，961名员工都获得安排新工作和赔偿，赔偿总额高达2300万令吉。

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他在出席交通部与马航飞翼、亚航签署合约的仪式后说，他无法接受一群前SPAD员工横幅条抗议的行为，因为政府已经为他们提供赔偿以及安排新工作，一些还未有工作的员工也会在一至两周内获安排工作。

“他们（抗议的前SPAD员工）并没有说出事实的全部，他们拉横幅好像是希盟政府亏待他们、部长很残忍，他们敢对前朝政府这么做吗？”

赔偿至少3个月薪资

陆兆福说，内阁已经批准这笔赔偿金，赔偿金以年资计算，例如服务6年的员工，可获得6个月薪资的赔偿，最低至少有3个月，这意味着即使只服务1年或已经约满者也至少有3个月薪资的赔偿。

他指出，其中最高的赔偿额达到26万8000令吉，这笔赔偿金还豁免缴税，赔偿金已经于去年12月31日下午5时悉数汇入他们的银行户头。

“政府也保证每一位前SPAD员工获得安排新工作，大约300多人被安排到陆路公共交通机构（APAD）工作，另有300多人被安排在陆路交通局（JPJ）执法单位，其他的工作安排还在等候公共服务局的批准。”

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他说，交通部也在政府相关公司如国库控股、马航、大马机场控股公司等寻找适合的职缺，安排前SPAD员工就职。

他指出，由于在SPAD的薪资比较高，一些前员工被派往公共服务领域领取较低的薪资，于是他在内阁争取赔偿金，并于去年12月19日获得内阁同意。

即起提供39航班

马航飞翼飞砂沙内陆

交通部今日与马航飞翼（MASwings）签署新协议，马航飞翼从今年起至2024年这6年内提供偏远地区的班机服务，今年1月1日开始在沙巴和砂拉越提供39个航班。

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陆兆福说，马航飞翼也会增加更多地区的航班，包括往返林梦和古晋（每周3趟）、弄拉浪（L o n gLellang）往返巴里奥（每周一趟）、弄史里丹（L o n gSeridan）往返巴里奥（每周一趟）。

“其他服务还有特别货运班次，从美里往返巴里奥、巴卡拉兰、弄拉浪、弄史里丹、弄阿卡、弄邦加（每周一次），这些班次都会分阶段进行。”

他指出，根据新协议，政府提供津贴的机制从赔偿亏损改为衡量表现及财务状况，一年的津贴预算是1亿9000万令吉，依据其表现发放。

“如果马航飞翼的表现欠佳则会被罚款，根据一套方程式计算。”

研究增4新地点

他说，政府将会研究增加4个新地点，分别是沙巴的弄巴希尔、砂拉越的加帛镇（Kapit）/Bukit Mabong、布拉甲（Belaga）和弄希拉（LongSilat），胥视这些地区的航空设备、成本等因素而定。

他指出，马航飞翼较早时所提供的6个偏远地区航线从今年1月1日起成为商业航线，因为这些航线已经不符合公共服务义务（PSO）的定义，由马航飞翼与其他航空公司提供航班服务。

“上述6个航线分别是亚庇往返山打根、斗湖、美里；古晋往返美里、民都鲁和诗巫。”

陆兆福（左六）见证交通部与亚航签署协议，左三起为凯鲁阿迪、东尼费南达斯、沙里布丁，右二起为维诺、再纳、卡马鲁丁和莱阿斯末。（图：星洲日报）

飞往实里达经马领空

指示民航机构调查

陆兆福说，他已经指示民航机构调查有关飞往新加坡实里达机场的飞机经过我国巴西古当领空一事。

他说，巴西古当领空是限制区域，有关当局会调查是否有任何违规事件。

根据每日新闻的报道，当新加坡的实里达机场仪表降陆系统（ILS）落实后，飞往新加坡实里达机场的飞机经过我国巴西古当领空。

另一方面，陆兆福也说，外交部长拿督赛富丁将于1月8日到新加坡会见该国外交部长维文，商讨近期内各项议题。

较早时赛富丁透露，他与维文将会商讨马新两国之间最近的各种争端，其中包括实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷。

亚航专属经营2航线

若取消一年罚300万

另一方面，交通部与亚航签署协议，亚航在今年起至2024年的6年内提供亚庇往返民都鲁和诗巫的航班服务，这两个航线专属亚航经营，一旦取消这两个航线的服务，一年需罚款300万令吉。

陆兆福指出，这两趟航班原本是获得政府资助的偏远地区航班，但明年起将由亚航营运，每周有14个班次的服务，提供2520个座位，比之前增长了165%，机票价格从69令吉起跳。

亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯说，亚航相信越低的机票价格可以刺激市场，如果反应良好，可考虑加开航班。

停代收3令吉机场税

由机场公司亚航交涉

询及亚航停止在吉隆坡第二国际机场代收3令吉的乘客服务费一事，陆兆福说，目前由大马机场公司和亚航交涉，他将会在其他场合发表谈话。

较早时，东尼费南达斯宣布，亚航停止代收乘客服务费（PSC，俗称机场税）；而大马机场公司澄清，亚航向乘客收取3令吉，并不是由机场公司所征收，而且亚航也没有付给机场公司。

与会者包括交通部秘书长拿督斯里沙里布丁、副秘书长凯鲁阿迪和拿督再纳、大马航空公司集团首席执行员伊兹汉、马航飞翼首席执行员阿米鲁丁和财务主管诺玛丁、亚航执行主席拿督卡马鲁丁、首席执行员莱阿斯末和法规事务主管维诺。

沙里布丁今日是最后一日留在交通部，他将于下周被调往联邦直辖区部担任秘书长，交通部新任秘书长由凯鲁阿迪接任。