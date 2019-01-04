用复新轮胎每日30车祸·工程部长：探讨加强执法 工程部长巴鲁比安说，我国每年发生约1万宗复新轮胎造成的车祸，即每日平均30宗。工程部严正看待并会探讨如何加强执法。

巴鲁比安（右）赠送礼袋给使用槟二桥的摩哆骑士。（图：星洲日报）

（槟城4日讯）工程部长巴鲁比安说，我国每年发生约1万宗复新轮胎造成的车祸，即每日平均30宗。工程部严正看待并会探讨如何加强执法。

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他表示关注罗里超载及交通工具使用复新轮胎的问题，该部不允许超载的交通工具上路，因此也会和交通部及陆路交通局联手探讨如何加强执法。

他今日巡视槟城大桥和槟二桥的取消摩哆车收费情况后也说，他乐见政府废除收费的决心，而该部也正在探讨如何执行竞选宣言中的废除大道收费，预料分析报告将在今年五六月完成。

他说，联邦政府在今年元旦开始取消槟大桥、槟二桥及马新第二通道的摩哆车过路费，这也显示了政府要取消大道收费的意愿。

增州政府紧急拨款有难度

巴鲁比安也说，该部的拨款要用在维修联邦政府的道路已是大挑战，要增加紧急拨款给州政府是更大挑战。

询及过去10年公共工程局有投诉拨款不足以修建道路，联邦政府会否提高槟州公共工程局的拨款额，包括增加大马道路档案系统（MARRIS）拨款时，他直言无法对此承诺，但联邦政府每年都有通过该系统拨款给州政府。

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他补充，有些没有登记的道路获得州政府拨款兴建或提升，则不应该动用上述系统的款项修路，砂拉越也有很多没有登记的道路，但如今该州政府已修改条规，这系统的拨款可以用来修复联邦政府兴建的甘榜路。

槟高庭修复料耗资1700万

询及槟城高庭的维修工程情况时，巴鲁比安说，槟高庭建筑是古迹建筑物，而他本身对古迹和历史有浓厚的兴趣，因此他看重这次的修复工程，希望建筑可恢复原貌。

他说，公共工程局预计工程将耗资1700万令吉来修复损坏的屋顶、墙壁和建筑结构，工程会从今年6月开始动工，施工期近2年。

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另一方面，他不愿回应公正党署理主席拿督斯里阿兹敏和巫统前副主席拿督斯里希山慕丁是否“密会”，反而指记者询问错的人，应该询问当事人。