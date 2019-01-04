即起生效·拉惹阿兹米任机场CEO 财政部长林冠英宣布，拉惹阿兹米即日起出任大马机场首席执行员。





（雪兰莪．八打灵再也4日讯）财政部长林冠英宣布，拉惹阿兹米即日起出任大马机场首席执行员。

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林冠英今日发文告指出，拉惹阿兹米自去年6月23日起担任大马机场代首席执行员一职，至今已6个月。

他说，拉惹阿兹米自2016年2月1日开始担任大马机场的财务总监，在此之前是城市发展控股公司（UDA）的财务总监及执行董事。

“他的职涯经验还包括在吉郎（Zelan）担任首席执行员、在UEM集团担任财务长、在时光工程公司（Time Engineering Berhad）担任执行董事，以及在马来西亚Tronoh Consolidated公司担任财务总监。”

他说，这项任命符合该公司目前面对机场使用者人数显著提升的需求，同时也符合大马机场的期望，即在竞争激烈的环境中，致力使大马机场成为区域内航空公司和游客首选的机场。

“我相信透过此项任命，拉惹阿兹米能确保大马机场的管理和运营效率得以维持与提升。”